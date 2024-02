Det er kun tre måneder, siden han blev fyret som assisterende fodbolddirektør i Superliga-klubben OB med øjeblikkelig virkning.

Men nu vender Steffen Nielsen tilbage til dansk fodbold.

Ifølge B.T.s oplysninger har han skrevet under på en kontrakt med AC Horsens og bliver præsenteret lørdag. Det samme melder OB-mediet OBstruktion.

Bold.dk skrev tidligere på ugen, at Steffen Nielsen var på blokken i den østjyske klub, mens Tipsbladet torsdag skrev, at han ville blive præsenteret i løbet af få dage.

Steffen Nielsen blev fyret i OB. Foto: KENT RASMUSSEN Vis mere Steffen Nielsen blev fyret i OB. Foto: KENT RASMUSSEN

I Horsens får han som sportschef ansvaret for køb og salg af spillere.

Han skal desuden arbejde tæt sammen med klubbens administrerende direktør, Kristian Nielsen.

Dermed sætter AC Horsens alle sejl ind for at komme tilbage til Superligaen. Klubben ligger lige nu nummer otte i NordicBet Ligaen, hvor de stadig kan nå med i oprykningsspillet.

Til gengæld virker en direkte tilbagevenden til Superligaen efter sidste sæsons nedrykning meget svær, da Sønderjyske og AaB er langt foran.

Steffen Nielsen blev fyret i OB i november efter en intern undersøgelse på baggrund af en række alvorlige anonyme anklager. Det drejede sig blandt andet om, at han havde solgt trøjer for egen vindings skyld.

Han havde været i OB i forskellige roller siden 2005.

Nu ser han ud til at have landet et nyt job i fodboldverdenen i AC Horsens.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Steffen Nielsen.