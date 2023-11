OB har for ganske nylig fyret den nu tidligere cheftræner Andreas Alm - men kaosset i den fynske klub fortsætter på ledelsesgangen.

Ifølge B.T.s oplysninger er klubbens assisterende fodbolddirektør, Steffen Nielsen, lige nu suspenderet på grund af en intern undersøgelse i klubben, der drejer sig om en række påståede kontroversielle handlinger.

Undersøgelsen er påbegyndt på baggrund af en anonym og opsigtsvækkende mail, der er sendt til en række medier. B.T. er i besiddelse af mailen, som Bold.dk fredag berettede om.

Nu kan B.T. fortælle, at undersøgelsen handler om en række forskellige episoder - nogle nævnt i den tilsendte mail, andre ikke - der påstået både er foretaget af Steffen Nielsen som privatperson samt i arbejdsøjemed for OB.

Foto: Foto: OB Vis mere Foto: Foto: OB

Fælles for de påståede episoder er, at de alle er af ældre dato - fra før Steffen Nielsen blev udnævnt til assisterende fodbolddirektør.

Blandt de konkrete episoder, som Steffen Nielsen lige nu undersøges for af sin arbejdsgiver, er ifølge B.T.s informationer alvorlige anklager om, at han for egen økonomisk vinding skulle have solgt OB- og andre klubtrøjer deklareret som kampbårne.

Den episode har ifølge B.T.s oplysninger kostet en anden OB-ansat sit job for få år siden. Det fortæller flere kilder i og omkring OB til B.T.

Den fynske klub undersøger også en række andre alvorlige anklager, lyder det fra kilder i klubben til B.T.

B.T. erfarer, at OB senest stiler efter en afklaring på Steffen Nielsens fremtid, når Superliga-holdet på torsdag den 16. november vender tilbage fra træningslejr i Spanien - altså om godt en lille uge.

B.T. har igennem fredagen forsøgt at få en kommentar fra Steffen Nielsen. Han har læst vores henvendelser, men hverken besvaret dem eller besvaret opkald.

Klubbens fodbolddirektør, Björn Wesström, siger kort:

»Vi kommer ikke til at kommentere på denne sag for nu,« lyder det fra den svenske chef i OB, der nægter at uddybe.

Det var i maj 2022, at Steffen Nielsen blev ansat som assisterende sportsdirektør i OB efter en lang karriere i klubben med utallige roller siden den første ansættelse i 2005.