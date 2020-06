Håret blev klippet, men Jadon Sancho og Manuel Akanji bar ikke mundbind, og det koster dem en bøde.

De to Borussia Dortmund-profiler Jadon Sancho og Manuel Akanji er blevet idømt bøder, efter at fodboldduoen har været en tur hos frisøren uden at bære mundbind.

Det oplyser den tyske ligaforening, DFL, fredag uden at nævne bødestørrelsen.

- Det er klart, at professionelle fodboldspillere også skal have klippet håret. Men det skal foregå på en måde, hvor de overholder de medicinske og hygiejnemæssige regler.

- Bøderne er ikke til klubben, som ikke har noget ansvar i denne sag, skriver DFL.

Jadon Sancho i aktion mod SC Paderborn, hvor han scorede tre mål. Foto: LARS BARON / POOL Vis mere Jadon Sancho i aktion mod SC Paderborn, hvor han scorede tre mål. Foto: LARS BARON / POOL

I alt seks Dortmund-spillere deltog i klippeseancen, hvor en frisør var inviteret hjem til en af spillerne for at klippe dem.

I forbindelse med genstarten af tysk fodbold efter coronapausen blev der udarbejdet en striks sikkerhedsprotokol, som spillere, trænere og øvrige ansatte i klubberne skal overholde.

Blandt andet skal spillerne bære mundbind, når de omgås med andre personer.

I forbindelse med den store klippedag fik frisøren taget fotos med Dortmund-spillerne, og de blev efterfølgende lagt ud på sociale medier, hvor det var tydeligt, at Sancho og Akanji ikke bar mundbind.

Jadon Sancho scorede i sidste weekend hattrick, da Dortmund slog Paderborn med 6-1. Klubben indtager andenpladsen i Bundesligaen med syv point op til Bayern Münchens førerhold.

/ritzau/Reuters