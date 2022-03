Det skulle have været kulminationen på flere års succesfuldt talentarbejde. I stedet blev det en plaskende fiasko for det danske U19-landshold.

Danmark skulle i weekenden kæmpe med Østrig og Spanien om en billet til sommerens U19-EM. Og de danske talenter var storfavoritter i lørdagens opgør mod østrigerne. Men det fik moder natur lavet om på.

For et dommedagsagtigt regnvejr gjorde opgøret til en fuldstændig håbløs vandkamp, hvor bolden ikke kunne trille en meter uden at hænge fast i en vandpyt.

Og i det totalt tilfældige spil havde østrigerne marginalerne på deres side og vandt 2-0.

Ej, men det her er ingen jo tjent med. Det er en vigtig kvalifikationskamp til EM, for pokker! #u19landshold https://t.co/9I6XWOuHUf pic.twitter.com/Ll8zWP5Ifu — nanna 3point.dk (@nannasoph) March 26, 2022

DBU-talentudviklingschef, Flemming Berg, var dybt skuffet efter den farceagtige affære i spanske La Nucia.

»Vi havde glædet os helt vildt, og vi har forberedt os længe. Vi har en af Europas bedste årgange, og vi kom til kampen som favoritter – og det var planen, at vi skulle ud og dominere kampen.«

»Men så skal den afvikles på den forfærdelige bane, hvor det hele afgøres af tilfældigheder og held.«

»Det er så ærgerligt. Vi har brugt så meget tid på forberedelsen,« fortæller Flemming Berg, der mest af alt har ondt af de danske stortalenter, der har været forfulgt af uheld i deres ungdomslandsholdstid.

»Jeg har virkelig ondt af spillerne, som har været så meget igennem. Det er måske Europas mest talentfulde årgang, og først misser de U17-EM, som bliver aflyst på grund af corona, og nu misser de nok U19-EM på grund af den bane.«

Talentchefen fortæller, at dommeren kun kan aflyse en kamp, hvis den er decideret farlig at spille på. Og det var banen ikke som sådan. Det var derfor kun UEFA, der kunne have trådt ind og have udskudt kampen.

»Men det gjorde de ikke. Og det er vi ærgerlige over. Det er nogle vigtige mesterskabserfaringer, som vi kommer til at mangle. Det er en skam for dansk talentudvikling.«

»Der er ikke noget at gøre ved det, og vi er ikke sure som sådan – men vi er helt vildt skuffede,« lyder det fra Flemming Berg.