Ekstra Bladet har i årevis markeret sig som en af de argeste kririkere over for den skandaleombruste VM-slutrunde i Qatar.

Og i august fik den danske træner-legende Jan Pytlick med grovfilen, efter han tiltrådte som landstræner for håndboldherrerne i det 'blodige regime i Saudi-Arabien'.

Alligevel valgte avisen onsdag aften at vise den italienske Supercoppa – sendt direkte fra King Fahd International Stadium i Riyadh, Saudi-Arabien.

»Se Lautaro Martinez og Inter brage sammen med AC Milan onsdag aften,« lød reklamen fra Ekstra Bladet på siden, hvor man kunne købe sig adgang til kampen.

På skrift blev det dog ikke nævnt, at kampen blev spillet i Saudi-Arabien.

Ekstra Bladets chefredaktør Knud Brix melder nu klart ud, at han ikke vil købe rettigheder til fodboldkampe, som spilles i regimer som Saudi-Arabien.

»Det er den tidligere ledelse, som har lavet kontrakten, som vi er bundet af, men vi køber ikke den slags rettigheder på min vagt,« lyder det i et skriftligt svar fra Knud Brix til B.T..

Samme replik har han givet på Twitter, hvor spørgsmålet også er blevet rejst.

Knud Brix har en vare på hylden, som han ikke vil have. Foto: Martin Sylvest

B.T. vil gerne vide, hvad mediet har gjort for at komme ud af kontrakten, men Knud Brix har 'ikke mere at tilføje'.

Det ville desuden være interessant at vide, hvorfor der gøres reklame for en vare, som mediet ikke selv kan lide, men det ønskede chefredaktøren ikke at svare på.

Senioranalytiker ved Play the Game Stanis Elsborg mener, at beslutningen om at sende kampen strider direkte mod mediets linje.

»Først og fremmest skal Ekstra Bladet roses for i en lang årrække at have sat fokus på sportens skyggesider ikke mindst ved Jan Jensen, der utrætteligt, stædigt og med fast hånd har ført sin kritiske pen overfor især FIFA og lavet et forrygende arbejder i forbindelse med VM i Qatar gennem de sidste mange år,« siger han og fortsætter:

»Når det er sagt, så strider det selvfølgelig mod den linje som Ekstra Bladet har lagt de senere år, hvor de har været en gedigen vagthund over for idrættens magthavere og ikke mindst over for autoritære regimers politiske brug af sport.«

»Det strider selvfølgelig lidt, når man så samtidig kaster penge efter en sportsbegivenheder i et af de lande, man er meget kritiske overfor.«

»Det samme scenarie gjorde sig jo gældende i 2019, da Ekstra Bladet købte rettighederne til klub-VM i Qatar, samtidig med at man på lederplads og i diverse artikler var yderst kritiske over for VM i Qatar og endda appellerede til, at man skulle fjerne VM fra Qatar. Men jeg hæfter mig ved, at chefredaktør Knud Brix udtaler, at lignende aftaler vil ikke blive indgået på hans vagt, og det vil jo styrke troværdigheden i deres fremtidige arbejde med 'Blodbold' og lignende.«

Chefredaktør Knud Brix er selv vært på den stærkt kritiske podcast 'Blodbold'.

Elfsborg opfordrer til, at medierne går særdeles kritisk til Saudi-Arabiens sportswashing.

»For Saudi-Arabien er det her en brik i en langsigtet og storstilet strategi, som handler om meget mere end sport eller om at forbedre sit image. Det er en del af deres Vision 2030, som bl.a. handler om at diversificere økonomien, skabe nye diplomatiske forbindelser og netværk. Men det handler selvfølgelig også om at pynte sig med lånte fjer fra sportsverdenen og forsøge at dække over nogle af de meget alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der foregår i landet.«

»Hvis man som medie har valgt at vise f.eks. kampe fra sportsbegivenheder i Saudi-Arabien, så bør man grundlæggende forsøge at dække det bredest muligt – især fordi der er så mange samfundspolitiske omstændigheder ved events i netop Saudi-Arabien, hvor sporten er blevet en central del af deres politiske ambitioner.«