Rasmus Højlund kom på tavlen, mens Christian Eriksen skuffede i sit startcomeback.

Manchester United vandt hiv og sving over nedrykkede Sheffield United med 4-2.

Her er hele B.T.s dom fra opgøret:

( Ud: 90.)Spil ham nu noget mere! Han scorede på det eneste oplæg, han fik. Hans første Premier League-mål siden februar. Hvis han til tider havde lyst at rive de blonde lokker ud ved roden, er det fuldt forståeligt. Holdkammeraterne har simpelthen ikke nok øje for den bomstærke trussel, de har på toppen. En rigtig centerforward-kamp, hvor han tordnede frem på det rigtige tidspunkt.

(Ud: 64.) Puha... Han greb slet ikke chancen, efter han for første gang siden januar var til at finde i startopstillingen. Han så tung ud på midtbanen, der blev ofte overløbet af elendige Sheffield United. Bolden blev bogstaveligt talt pillet ud af fødderne på ham. Altså, hvad sker der? Det er Christian Eriksen, vi taler om her! Jovist, han fandt Højlund med en god aflevering, men der var for langt mellem udskænkningen af Rød Aalborg. Skuffende.

Kampen var et perfekt eksempel på, hvor Eriksen og Højlund står henne. Eriksens stjerne er kraftigt faldende, mens Højlunds aktie er på himmelfart. Det peger i to forskellige retninger for de danske landsholdsspillere.

Det kan godt være, vi har fokus på danskerne, men vi er nødt til at kommentere Sheffields udligning. Det var komisk. United-keeper André Onana sagde 'værsgo', mens gæsterne bukkede og takkede. En helt horribel aflevering, der satte gang i nedturen. Se den aktion øverst i artiklen.

Rasmus Højlund viste, at han kommer til at være en vigtig brik for det danske landshold til EM. Lige nu vil være et perfekt tidspunkt at slutte sæsonen stærkt af for angriberen. Anderledes bekymrende er det for Eriksen. For første gang i tre måneder fik han chancen fra start, og hvis jeg var United-træner Erik ten Hag, ville jeg tøve med at gentage den beslutning. Det så bare ikke godt ud, og danskeren er fanget i en ord cirkel. Han spiller for lidt, og når han spiller, viser han, at han mangler kampform. Ingen kan vinde. Han skal væk til sommer og få det sidste ud af karrieren.