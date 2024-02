Hvis du går og synes, at 5-600 kroner for en landskampsbillet er i den pebrede ende, så skal du holde godt fast i bordkanten nu.

For NFL-fans, der gerne vil overvære søndagens Super Bowl mellem San Francisco 49ers og Kansas City Chefs, skal sandsynligvis en tur i banken og tigge om et lån.

For prisen til en billet til Allegiant Stadium i Las Vegas koster lige nu i gennemsnit 9.804 dollar – det vil sige omkring 67.500 kroner – på billetsitet TickPick.

Det er en prisstigning på 69 procent sammenlignet med 2023, hvor gennemsnitsprisen på en billet lå på lige godt 40.000 kroner.

Foto: Curtis Compton/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Curtis Compton/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge TickPicks vicepræsident, Matt Ferrel, skyldes den voldsomme prisstigning, at finalen finder sted i Las Vegas.

»Det er den første Super Bowl i det, der er USAs nye sportshovedstad. Vegas har fået et Formel 1-løb, og 'Raiders' holder til i Vegas nu – og andre hold kommer til. Las Vegas er blevet en ret tillokkende destination for alle store begivenheder.«

»Og Super Bowl er den største begivenhed,« siger han til The Athletic.

Og folk i kasinobyen er generelt klar til at betale mange penge for at overvære sport. Las Vegas Raiders havde i løbet af sæsonen den højeste billetpris af alle 32 Super Bowl-hold.

Foto: Jamie Squire/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jamie Squire/AFP/Ritzau Scanpix

Og så kan det også spille ind på billetprisen, at én af Kansas City Chiefs største stjerner, Travis Kelce, er kærester med en meget berømt popstjerne.

Talsmand for StubHub, en anden billetudbyder, Adam Budelli vurderer, at Taylor Swifts tilstedeværelse på tribunen kan have en effekt på efterspørgslen.

»I de første 24 timer efter Taylor Swifts første tilstedeværelse under en Chefs-kamp, oplevede vi på StubHub en tredobling af billetsalgene til den næste hjemmekamp. Det er den største stigning, vi har oplevet.«

Der er plads til 65.000 tilskuere på Allegiant Stadium.