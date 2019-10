Kønt var det på ingen måde!

Men Danmark fik en ekstremt vigtigt 1-0-sejr i hjemmekampen mod Schweiz og er nu meget tæt på EM.

Det kan næsten ikke gå galt! Men det holdt hårdt i en kamp, hvor én spiller gjorde den helt store forskel!

Men hvem var det - og hvad tager vi med fra den meriterende sejr i Parken. Her er de tre vigtigste ting:

1. Tak, tak, tak for Kasper Schmeichel

Lad os sige det som det er. Havde Danmark ikke haft Kasper Schmeichel mellem stængerne, havde vi aldrig snakket om en ubesejret stime. Med Christian Eriksens nedtur in mente, er Schmeichel lige nu både Danmarks bedste og vigtigste spiller. Lørdag aften havde han ikke bare én men flere fantomredninger af den type, der redder point, vinder kampe og i øvrigt kan ses igen og igen uden at blive mindre imponerende af dén grund. På aftener som disse har Schmeichel ikke bare verdensklasse. Han er en af verdens bedste målmænd. Gudskelov for, han er dansk.

2. Operation mislykkedes, men patienten overlevede!

Kan man bare gentage en taktik, der var en succes i en tilsvarende kamp for to år siden? Det kan man åbenbart godt. Men det bliver ikke nødvendigvis en succes. Taktikken mod Schweiz var - helt som Åge Hareide havde bebudet - den samme som mod Polen i efteråret 2017. Dengang var den en succes. Det var den ikke to år senere. De lange bolde fra backs og Simon Kjær op mod en stærk Andreas Cornelius og Yussuf Poulsen fungerer ikke uden andre trusler. Og de var svære at få øje på. Danmark var ikke et boldspillende hold. De var et hold afhængig af tilfældigheder og uden en plan b eller c. Men så skete der noget et par minutter før tid. Ja, hvad kan man sige... Fodbold er et mærkværdigt spil, hvor der bare skal et enkelt øjebliks klasse til Så bliver det hele vendt på hovedet!

3. Eriksen, Eriksen, Eriksen...

Det danske landshold under Åge Hareide er afhængig af Christian Eriksen. Og når Eriksen har problemer... Ja, så har landsholdet det også. Eriksen er både kreatøren og målscoreren på det danske landshold, men lige nu har han hverken den selvtillid eller tur i det, som vi ellers har set. Heldigvis skal Eriksen stadig kun bruge et enkelt moment, før han kan afgøre en kamp. Dén aflevering til Yussuf Poulsen, som ledte til målet bør puttes på flaske og serveres på alle restauranter på Fyn de næste 50 år. Det var kort sagt fabelagtigt!