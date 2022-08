Lyt til artiklen

»Game of Thrones«-forløberen, »House of the Dragon«, fik premiere på streamingtjenesten HBO Max meget tidligt mandag morgen, klokken tre dansk tid.

Ifølge en pressemeddelelse fra HBO er »House of the Dragon den største lancering for HBO og HBO Max i Norden – og slår alle tidligere rekorder for en ny titel. Seertimerne for det første afsnit oversteg alle forventninger,« udtaler en unavngiven repræsentant for HBO Max i pressemeddelelsen.

Berlingske har spurgt HBO Max i Danmark, hvad rekorden nu lyder på, og hvem der tidligere var indehaver af denne. HBO Max forklarer, at selskabet ikke oplyser specifikke tal. Til gengæld vil HBO Max gerne oplyse, hvem der tidligere var indehaver af rekorden. Det var »The Batman« med Robert Pattinson i hovedrollen som den kappeklædte hævner.

Ifølge Variety er den danske og nordiske succes ikke enestående.

På kanalen og streamingudbyderen Sky, der sender »House of the Dragon« i Storbritannien og Irland, blev premieren fulgt af 1,39 millioner seere. Ud af de 1,39 millioner sad de 991.000 oppe til klokken to om natten britisk tid for at kunne se afsnittet, straks dette var muligt.

I USA så 9,99 millioner seere med på tv-kanalen HBO og streamingtjenesten HBO Max i løbet af søndagen. Det samlede antal seere forventes at stige »signifikant« i løbet af ugen, skriver branchemediet Variety.

Ifølge HBO er »House of the Dragon« den mest sete premiere i kanalens historie – både før og efter streamingtjenesternes indtog.

Serien foregår i Westeros. der er tale om et fiktivt land eller kontinent skabt af George R. R. Martin, der har skrevet bogserien – som endnu ikke er færdig – »A song of Ice and Fire«, der har dannet grundlag for »Game of Thrones«-tv-serien. Handlingen i »House of the Dragon« begynder 170 år før handlingen i »Game of Thrones«, og udspiller sig, mens den mægtige Targaryen-klan sidder på Jerntronen.

Mens »Game of Thrones« fik kritik for at være »torturporno« og for at vise overdreven vold mod kvinder, er der ændret lidt på dette, har en af seriens forfattere, Ryan Condal, udtalt til Berlingskes filmredaktør, Sarah Iben Almbjerg, i Berlingske i sidste uge.



»At lave tv er at bede om kritik, og sådan er det også her. Selvfølgelig har vi tænkt over den kritik, der ramte »Game of Thrones«, men som kreativ person må man ikke være bange for opgaven. Vi må tage de eventuelle diskussioner og kritikken senere,« sagde Ryan Condal, der var stor fan af det originale »Game of Thrones«-univers.

Blandt de medvirkende er Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno og Rhys Ifans.



Denne artikel er fra Berlingske.