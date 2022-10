Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I aften skal årets 'Knæk Cancer Live 2022'-show stå.

Her skal der samles penge ind til Kræftens Beskyttelse, så flere midler kan gå til forskning, patientstøtte og forebyggelse af kræft.

Derfor kan seerne på TV 2 ringe ind og give deres donation.

Og én af dem, du kan få i røret, er 'Nybyggerne'-dommer Mette Helena Rasmussen.

'Nybyggerne'-dommerne Ask Abildgaard og Mette Helena Rasmussen på den røde løber inden 'Knæk Cancer Live 2022'. Foto: Thomas Sjørup Vis mere 'Nybyggerne'-dommerne Ask Abildgaard og Mette Helena Rasmussen på den røde løber inden 'Knæk Cancer Live 2022'. Foto: Thomas Sjørup



For hende betyder det noget helt særligt at være med en aften som i aften.. »Jeg mistede min onkel til kræft for cirka en måned siden,« fortæller hun til B.T. kort før showet.

Derfor er det ekstra særligt denne gang at sidde og modtage donationer til den vigtige sag.

»Han døde alt for tidligt. Det er også meget på grund af ham, at jeg er her i dag,« forklarer Mette Helena Rasmussen.



»Jeg håber, jeg kan være med til at samle en masse penge ind i dag.«