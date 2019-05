Når den danske sangerinde Leonora Colmor Jepsen træder ind på scenen til den store Eurovision-finale lørdag aften, sker det som nummer seks ud af 26.

Og det kan faktisk både være skidt - og godt.

Det forklarer grandprix-ekspert og -kommentator Ole Tøpholm dagen efter, at Leonora trodsede de hårde odds mod sig og gik videre fra semifinalen med sin enkle og finurlige sang 'Love is Forever'.

Hvis vi begynder med det dårlige først, så bunder det i, man altid ønsker en placering i slutningen af finalen i håbet om, at seerne så bedre kan huske det, man lige har optrådt med.

Foto: RONEN ZVULUN Vis mere Foto: RONEN ZVULUN

»Det siger jo sig selv, at hvis vi havde ligget nummer 25, så havde det været bedre - ud fra at seerafstemningen begynder, når vi har hørt alle 26 sange,« forklarer Ole Tøpholm.

Han forklarer, at så godt som alle mener, det er en fordel at synge sidst.

Særligt hvis man ikke er blandt de absolutte favoritter til den samlede sejr - hvilket Leonora ifølge bookmakerne ikke er.

»For man kan sige, at hvis man har opbakningen med, så er det ligemeget, om man synger som nummer et, ti eller 26. Men når du synger en af de sange, der ikke er spået til at vinde, så er det, at man har den holdning, at det er bedst at synge en af de sidste sange, så seerne kan huske én,« fortæller den mangeårige grandprix-kommentator.

Bookmakernes favoritter Den hollandske sang har været den helt store favorit hos bookmakerne, siden de første odds begyndte at blive sat - og det er den stadig. På andenpladsen hos bookmakerne er Australien dukket op. Landet, der er med i konkurrencen som æresgæst, lå ellers længe en del længere nede i favoritfeltet, men den seneste uge er den australske sang rykket voldsomt op. Dermed har Australien forvist Sverige til tredjepladsen hos bookmakerne. Derefter følger lande som Schweitz, Rusland og Aserbajdsjan. Bookmakerne spår dog ikke den danske sang mange chancer for at vinde. I stedet mener de, at det danske bidrag ender et sted i midterfeltet. Kilde: eurovisionworld.com

Så vender vi os mod det gode ved placeringen.

»Det, der er lige så interessant, det er, hvem der synger før og efter,« forklarer Ole Tøpholm.

Danmarks placering som nummer seks betyder, at Leonora skal synge lige efter en af storfavoritterne, Rusland, og lige før San Marino.

»Og det synes jeg er fint nok. For det er to helt andre sange. San Marino betragter jeg som et meget, meget svagt bidrag i den her finale, så det synes jeg er ganske glimrende.«

Omvendt havde det været svært, hvis Danmark skulle have sunget lige mellem for eksempel storfavoritterne fra Sverige og Holland.

»Det havde været en katastrofe,« forklarer Ole Tøpholm og fortsætter:

»Så det handler lige så meget om, hvor Danmark er i flowet, og rent flowmæssigt, når jeg ser det her line-up, så ser det rigtig fint ud.«

Men hvad det betyder for Danmarks mulige placering i finalen, det er ikke til at spå om.

»Om vi bliver nummer ni eller 19, det synes jeg er så svært at sige noget om, fordi jeg kender den danske sang for godt,« siger Ole Tøpholm.

Dagens hovedperson, 20-årige Leonora, lader sig dog ikke mærke af sin placering i rækkefølgen:

»Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad der er godt, og hvad der skidt ved at optræde i den første halvdel.«

» Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det - vi skal jo alle sammen på scenen alligevel,« smiler hun.

Og Ole Tøpholm slutter da også af med at slå fast, at det er jo er 'rent gætteri', når det kommer til, om placeringen i finalen har nogen indflydelse.

»Første gang jeg kommenterede tilbage i 2011, der havde vi gruppen A Friend In London med i Eurovision, og der var de alle sammen meget deprimerede, fordi de skulle synge som nummer tre i finalen,« fortæller han og tilføjer:

»De tænkte: 'Nu er det slut for Danmark', men vi blev nummer fem. Så det gælder bare om at tage det stille og roligt.«

Du kan se finalen i dette års Eurovision klokken 21:00 direkte på DR1 lørdag aften.