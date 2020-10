I aftenens afsnit af 'Til middag hos' fortæller tv-ejendomsmægleren Jesper Nielsen en historie, der får tårerne frem hos ham og meddeltagerne.

Jesper Nielsen, der blandt andet er kendt fra programmerne 'Hammerslag' og 'I hus til halsen', åbner for en hård tid, som han og hustruen Lisbeth gennemlevede for 13 år siden.

Dengang forsøgte parret at blive gravide. Noget, de havde kæmpet for i syv år. Og endelig lykkedes det: Lisbeth blev gravid – endda med tvillinger, men desværre for parret klarede børnene det ikke.

Allerede i uge 21 gik fostervandet, og fødslen var ved at gå i gang. Alt for tidligt.

Jesper Nielsen kunne ikke holde tårerne tilbage.

»Vi brød jo sammen. Det var det, vi havde kæmpet for i mange år. Og dagen efter, dér føder hun.«

»Der kommer to fine mennesker ud. Lukas, der bliver født først, han bevæger jo benene og spræller. Og så bliver han kvalt. Han kan ikke trække vejret. Og Laura bagefter. Det var det værste i mit liv,« forklarer Jesper Nielsen med tårer i øjnene, hvilket du kan se øverst i artiklen.

Herefter var der en masse følelser og praktiske ting, som parret skulle tage stilling til, forklarer han.

Blandt skulle de to små børn lægges i barnekister og have tøj på. Og herefter knækker stemmen for Jesper Nielsen.

»Det var ikke sjovt. To små ønskebørn ned i sådan en hvid kiste. Vi kørte ned i kapellet og havde skrevet breve til dem. Det var hårdt. Kæft, vi græd.«

»Så fik vi dem begravet. Og så lagde vi os i fosterstilling,« fortæller Jesper Nielsen, der efterfølgende må fjerne sine tårer og lade sig trøste af blandt andre Cecilie Schmeichel, der sidder ved siden af ham i programmet.

I årene efter lykkedes det heldigvis for Lisbeth og Jesper Nielsen at realisere deres stor drøm. De fik sønnerne Frederik og Philip.

