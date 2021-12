Hvem slog Mr. Big ihjel? Var det en motionscykel af mærket Peloton? Var det cigarer og røde bøffer? Eller var det Carrie?

Spørger man en hjertelæge, så er svaret klart.

»Det her er hendes skyld. Uden at pege fingre, så er det her absolut hendes skyld,« siger han om den fiktive afdøde rigmands fiktive hustru, Carrie Bradshaw.

Dermed lukker Daniel Luger, hjertelæge på Chicagos Rush University Medical Center, den diskussion, som har fyldt nettet, siden 'Sex and the City'-efterfølgeren 'And Just Like That …' havde premiere torsdag.

Tre af 'And Just Like That'-skuespillerme Mario Cantone, Chris Noth, og Sarah Jessica Parker. Foto: CAITLIN OCHS Vis mere Tre af 'And Just Like That'-skuespillerme Mario Cantone, Chris Noth, og Sarah Jessica Parker. Foto: CAITLIN OCHS

Her slutter første afsnit ganske chokerende, da Mr. Big, spillet af Chris Noth, falder om på badeværelsesgulvet efter at have hjulet som en sindssyg på sin motionscykel. Stadig akkurat ved bevidsthed bliver han fundet af Carrie Bradshaw, der grædende kysser og knuger sin mand, til han dør i hendes arme.

Det har fået internettet til at gentage ét spørgsmål: Hvorfor ringede hun ikke efter en ambulance?

'Carrie, der ikke ringer efter en ambulance til Big, er værre, end da Rose ikke lod Jack komme op på døren i Titanic,' lyder det i en af mange Twitter-kommentarer.

Mediet Vulture nøjes dog ikke med at skrige spørgsmålet ud på internettet i afmagt.

Mediet har regnet ud, præcis hvor lang tid, Carrie Bradshaw ville bruge på at komme ud fra Manhattan School of Music, hvor hun overværede sin veninde Charlottes datters klaverkoncert, praje en taxa og køre de 15 minutter til 1010 Fifth Avenue, hvor hun bor på 15. sal med Mr. Big.

Dette burde foregå i adstadigt tempo, da Carrie Bradshaw ikke på dette tidspunkt ved, at der er tale om en nødssituation. Derfor vurderer Vulture, at der går en halv time, før hun står i lejligheden, smider sine nøgler og ser Mr. Big, der ligger på gulvet og tager sig til hjertet.

I omkring ti sekunder har de øjenkontakt, før hun stormer frem mod ham, krammer ham, og i en voiceover fortæller, at han er død. På trods af, at han få sekunder inden har løftet sin højre arm for at kramme hende, og at det nærmeste hospital, Lenox Hill Hospital, kun er otte minutter væk.

Det er ikke usandsynligt at have haft et hjerteanfald i en halv times tid og stadig være ved bevidsthed, fortæller hjertelægen Daniel Luger, der giver internettet ret i, at Carrie giver op for tidligt. Efter at Mr. Big mister bevidstheden i hendes arme, har hun omkring tre minutter, før alt håb er ude.

»Hjernen kan overleve i op til tre minutter uden ilt. Da han mistede bevidstheden og pulsen, skulle hun øjeblikkeligt have givet ham hjertemassage. Find ud af, om der er puls, ring efter hjælp, og begynd hjertemassagen. For du kan faktisk stimulere blodet til at flyde tilbage til hjernen og resten af de vitale organer, indtil redderne kommer, og de kunne have genoplevet ham med en hjertestarter,« siger han.

Ville du vide, hvad du skulle gøre i Carries situation?

»Du kan helt klart redde folks liv på den måde. Han havde ikke behøvet at dø. Det her er en ren parodi.«

Inden sit hjertestop havde Mr. Big først røget 'sin ugentlige' cigar, hvorefter han satte sig op på sin motionscykel af mærket Peloton. Og i sidste uge skyndte firmaet sig at afvise, at cyklen var skurken.

»Mr. Big levede, hvad mange vil kalde en ekstravagant livsstil med cocktails, cigarer og store bøffer og var i risikogruppen for hjerteanfald, som han også fik i sæson seks,« siger lægen Suzanne Steinbaum, som arbejder for Peloton, til Los Angeles Times.

»Disse livsstilsvalg og måske hans familiehistorik, som ofte er en signifikant faktor, var sandsynligvis årsagen til hans død. At cykle på hans Peloton-cykel har nok hjulpet til at udskyde hans hjerteanfald.«

I sjette sæson af 'Sex and the City' fik Mr. Big en ballonudvidelse af kranspulsåren efter et hjerteanfald, og man kunne siden se ham tage nitroglycerin, som er et lægemiddel mod hjertekramper.

Ifølge Daniel Luger kan den intense cykeltræning derfor have øget risikoen for et hjerteanfald. Men han ville aldrig have frarådet det, da manglende motion ville være endnu værre.

Han er derfor enig med Peloton i, at Mr. Big skulle have droppet ugens cigar. Det er nemlig en cocktail af dårligt regulerede kolesteroltal og blodtryk, et forbrug af tobaksprodukter og hans eksisterende hjerteproblemer, der har forårsaget hjertestoppet, vurderer han.

Til almen folkeoplysning slutter Daniel Luger af med at understrege, at de færreste dør af hjertestop i dag, fordi lægevidenskaben er så god. Det kræver blot, at man reagerer hurtigt og som sagt tjekker puls, ringer efter hjælp og udfører hjertemassage.