For et år siden stoppede Christiane Schaumburg-Müller som 'Vild med dans'-vært.

Nu vender den 41-årige tv-vært og iværksætter igen tilbage til skærmen.

Viaplay oplyser nemlig, at Christiane Schaumburg-Müller er blandt deltagerholdet i et nyt program kaldet 'The Journey', hvor hun sammen med flere kendte danskere skal rejse gennem Nepal og op til de sneklædte tinder på Himalaya.

Ifølge streamingtjenesten så har »alle deltagerne hver deres formål med rejsen, som udfoldes undervejs«.

Christiane Schaumburg-Müller var sidst på skærmen som vært på 'Vild med dans' sammen med Sarah Grünewald. Foto: Martin Sylvest Vis mere Christiane Schaumburg-Müller var sidst på skærmen som vært på 'Vild med dans' sammen med Sarah Grünewald. Foto: Martin Sylvest

På pressedagen for Viaplays nye forårspræsentation røbede Christiane Schaumburg-Müller dog, hvad hendes personlige formål var, skriver Her&Nu.

»Jeg havde lige mistet et barn i sjette måned og var kommet over det, så jeg var måske et godt sted i mit liv, hvor jeg havde brug for et pusterum og tid til refleksion, så det var faktisk med de tanker, jeg tog afsted,« sagde hun til torsdagens præsentation ifølge ugebladet.

På sin Instagram uddyber Christiane Schaumburg-Müller i en story:

'Sidst, jeg lavede et program, hvor jeg ikke var vært, men 'bare Christiane', var for 15 år siden. Jeg glæder mig til at vise jer en side af mig selv, som I ikke altid ser'.

'The Journey' blev optaget i november, og i sommer fortalte hun åbent, at hun halvvejs i graviditeten havde mistet sit og sin forlovede, rigmanden Daniel Åxmans, første fælles barn.

Daniel Åxman har to store piger fra et tidligere forhold, ligesom Christiane Schaumburg-Müller har den seksårige søn Constantin med sin eksmand, rapperen Liam O'Connor.

Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

De resterende kendte deltagere i 'The Journey' er tv-vært Anders Lund Madsen, fodboldkommentator Stig Tøfting, og skuespillerne Søs Egelind, Josephine Højbjerg og Dulfi Al-Jabouri.

Programmet får premiere på Viaplay til foråret.