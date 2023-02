Lyt til artiklen

Det så ud til at være slut efter 55 år i branchen.

Men knap to uger efter konkursmeldingen er den nordjyske mangemillionær Villy Jæger kommet ind fra højre i ejerkredsen i Hanstholm Køkken sammen med Lars Gantzel Pedersen, som også var med i den tidligere ejerkreds.

Det skriver Finans.

Hanstholm Køkken var i lang tid presset, fordi der var mangel på kunder.

Villy Jæger og Lars Gantzel Pedersen har sammen købt alle aktiverne. Hvor mange penge, der er blevet smidt i aktiverne, vides ikke, men der er tale om »så pænt et beløb, at man kan regne med Hanstholm Køkken fremover,« lyder det.

Da Hanstholm Køkken gik konkurs havde køkkenkæden 14 egne butikker og flere franchisebutikker.

Det er dog ikke alle butikker, der åbner lige med det samme.

»Det bliver på et beskåret niveau. Som markedssituationen er i øjeblikket, bliver vi simpelthen nødt til at skære ind til benet, og det betyder, at vi desværre er nødsaget til at starte med et mindre setup, hvor vi bliver repræsenteret i fem byer med to egne og tre franchisebutikker,« siger Villy Jæger i en pressemeddelelse.

Hanstholm er især kendt for sine snedkerkøkkener.