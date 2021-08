'Per, man kan godt høre, at du aldrig har været tyk … Bare døm os.'

Sådan lød det fra Facebook-brugeren Belinda Linnéa Therese Larsen, som fulgte med i B.T. Live, hvor sundhedsordføreren for De Konservative, Per Larsen, deltog i diskussionen om, at danske børnelæger vil kategorisere svær overvægt hos børn og unge som en kronisk sygdom.

Ifølge Vidensråd for Forebyggelse er 10 til 25 procent af danske børn og unge overvægtige. Hvis det står til Dansk Pædiatrisk Selskab, som er de danske børnelægers faglige sammenslutning, skal børn og unge, der er svært overvægtige, diagnosticeres som en kronisk sygdom. Det skal de, fordi overvægt er en stor trussel mod børn og unge. Det vil være på linje med Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det skriver DR.

»Jeg synes ikke, det er en fordømmelse. Jeg synes, det er en accept af, at vi har et problem. Så er det børnelægerne, der kalder det for en kronisk sygdom,« siger Per Larsen i B.T. Live, hvor han besvarede spørgsmål fra seere og vært Sanne Fahnøe.

Synes du, at svær overvægt hos børn skal erklæres som en kronisk sygdom?

Er De Konservative enige med børnelægerne om, at svær overvægt blandt børn bør erklæres som en kronisk sygdom? Hvorfor?

»Om man kalder det en kronisk sygdom eller ej, det er sådan set ligegyldigt. Jeg synes, det er et okay forslag fra børnelægerne. Det handler om, at der skal være nogle tilbud til dem, der er overvægtige, så de kan komme på ret køl igen,« siger Per Larsen.

Svær overvægt hos børn og unge kan øge risikoen for blandt andet hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og forskellige former for kræft. Per Larsen peger her på, at det kan have større omkostninger end som så:

Hvad hjælper det at kalde overvægt en kronisk sygdom. Handler det om at tabe sig eller om at være syg?

»Det korte af det lange er, at det er et kæmpe problem for den enkelte, men det er det bestemt også for samfundet. Vi ved, hvor stor betydning det har for børnenes videre opvækst og liv,« siger han og fortsætter:

»Men det har det også for vores samfund. Sundhedsvæsenet bliver mere belastet af kræft og hjerte-kar-sygdomme, hvis man lader det være, som det er nu,« siger Per Larsen.

Thorkild I.A. Sørensen er professor og forsker i fedme på Københavns Universitets Afdeling for Epidemiologi, og han er skeptisk over for, at man kan kalder fedme for en kronisk sygdom, da det kan have negative konsekvenser for børnene:

»Det har også nogle negative effekter at kalde en afvigende kropsform for en sygdom. Og for mange af de børn, der har en overvægt eller svær overvægt, er det måske ikke nødvendigvis hensigtsmæssig at kalde det for en sygdom,« siger Thorkild I.A. Sørensen til DR.

Men netop frygten for stigmatisering er det, der har stået i vejen for, at problemet kunne løses, mener Per Larsen:

»Jeg glæder mig over, at der er kommet fokus på det, og jeg tror, at frygten for stigmatisering har været en barriere i for lang tid til, at man tog det her problem alvorligt nok og greb hårdt nok ind,« siger Per Larsen.