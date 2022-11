Lyt til artiklen

Tidligere præsident Donald Trumps opførsel de seneste dage viser med al tydelighed, hvorfor det er afgørende, at Republikanerne nu tager et internt opgør og vælger en ny præsidentkandidat.

Donald Trump har både som præsident og efterfølgende opført sig alt andet end præsidentielt. Hele hans stort anlagte valgshow, der officielt var sat på skinner for at hjælpe de lokale kandidater over hele landet, handlede selvfølgelig kun om ham selv.

B.T.s udsendte overværede et Trump-rally i Miami, og ud over at han ikke havde inviteret Floridas republikanske guvernør, Ron DeSantis, så var selve showet et absurd teater, hvor Trump fyrede fornærmelser og spydigheder af mod sine politiske modstandere både inden for og uden for egne rækker.

Omdrejningspunkter var løgnen om, at han blev snydt for præsidentembedet, da han tabte til Joe Biden i 2020. Igen og igen vendte Trump i løbet af sine meget lange og ofte lettere rablende tale tilbage til dette.

Efterfølgende har Trump truet Ron DeSantis med at lække hemmeligheder om ham til pressen, hvis denne vover at stille op mod ham i kampen om at blive partiets præsidentkandidat.

Det er jo helt uhørt.

Donald Trump opfører sig, som et lille, forkælet barn, der vil ødelægge legen for alle, hvis han ikke får sin vilje.

Der er udsigt til en drabelig duel om præsidentkandidaturet mellem Donald Trump og Ron DeSantis.

Der er heldigvis røre i andedammen, og man må håbe for både Republikanerne og for USA, at Donald Trump virkelig bliver udfordret.

Det skuffende resultat for Republikanerne ved midtvejsvalget var helt tydeligt mere et fravalg af Trumps ekstremistiske kandidater end en tilslutning til Joe Biden og Demokraterne.

Mere end halvdelen af alle de republikansk-opstillede kandidater støttede op om den åbenlyse løgn om valgsvindel i 2020. Det var nemlig kravet fra Trump, hvis man ville have hans støtte.

Hvad det ville have gjort for det amerikanske demokrati, hvis alle disse proselytter, der gik til valg på en farlig løgn – foruden en række andre usympatiske tiltag, for eksempel at fjerne retten til fri abort – er ikke rart at tænke på.

Problemet er dog ikke forsvundet. Nogle kom ind, andre gjorde ikke. I skrivende stund ligner det en delt og låst kongres, hvilket nok var det bedst mulige resultat.

Kvinder jubler, efter at Michigan stemmer nej til et forbud mod fri abort.

Dette midtvejsvalg blev med rette af Joe Biden kategoriseret som kampen om USAs sjæl.

Heldigvis vandt fornuften, og her mener jeg ikke nødvendigvis Joe Bidens syn på Amerika – bare alt andet end Donald Trump.

USAs vælgere fravalgte i langt højere grad end forventet ekstremismen, og det borger trods alt godt for The Land of The Free and The Home of The Brave.

Republikanerne er blevet kuppet indefra. Stort set alle fornuftige og pragmatiske politikere i partiets mide, er blevet chikaneret eller presset ud og erstattet af udemokratisk anlagte Trump-proselytter. Forhåbentligt venter opgørets time rundt om hjørnet.

Donald Trump forventes at annoncere sit kandidatur til at blive USAs næste præsident på tirsdag fra sin redidens, Mar-a-Lago i Florida

I hvert fald peger pilen på et opgør om partiets sjæl.

Donald Trump blev af uransagelige grunde accepteret, så længe han vandt, men sandheden er, at hans ekstremistiske holdninger er farlige for USA og dermed også for alle os andre.

Ron DeSantis ligner det oplagte bud på en erstatning, men Trump kommer næppe til at give sig uden sværdkamp.

DeSantis er ingen due, og han deler mange af Trumps tvivlsomme værdier.

Men han er formodentlig mindre vild og mere demokratisk anlagt end The Donald.

Om det så virkelig bliver muligt at skubbe Trump af tronen som Republikanernes enehersker, det er mindre sikkert.

Men en bevægelse er i gang, og dette kan være begyndelsen til enden på Donald Trumps uhyggelige planer om at blive kongen af Amerika.