De hæslige coronarestriktioner, vi alle har måttet leve med i varierende omfang i mere end et år, forsvinder én for én.

Nogle mener, at det går for hurtigt, andre, at det går for sløvt.

Uanset hvad viser en undersøgelse fra Voxmeter, at syv ud af ti danskere er trygge ved den igangværende udfasning, og det er jo nok så vigtigt.

Smitten i Danmark er faldende. Hverdagen vender tilbage.

Det gør den også så småt i landets hovedstad, hvor flere ting, som vi før coronakrisen ikke engang ville hoppe på som en dårlig aprilsnar, har været en virkelig del af livet i en længere periode..

For eksempel ensretning for gåture rundt om søerne og deling af Strøget på langs.

Nu tillader de nationale lempelser og en ny sundhedsfaglig vurdering fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen imidlertid, at vi kan sige farvel til nogle af de smitteforebyggende tiltag, fortæller Jakob Hjuler Tamsmark, chef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

København har været plaget af nogle af de mest synlige og gakkede restriktioner, men nu er de altså heldigvis ved at være en sag for historiebøgerne.

»Kan du huske dengang, da Strøget blev ensrettet af kommunen?« »Kan du huske, da kommunen besluttede, at du kun måtte gå én vej rundt om søerne?« og den bedste af dem alle sammen: »Kan du huske dengang, da kommunen tegnede skaktern på Islands Brygge?«

»Københavnerne har været helt exceptionelt gode til at respektere ensretningen og de øvrige smitteforebyggende tiltag i byen,« fortæller Hjuler Tamsmark videre.

Om det er godt eller skidt for tilstanden af den kritiske tænkning blandt byens borgere, er ikke til at vide – på samme måde, som der er tvivl om, hvorvidt netop disse restriktioner har forhindret et eneste tilfælde af smitte med corona.

Omvendt er der ingen tvivl om, at danskernes villighed til at følge også de mere fornuftige restriktioner har bidraget til den gunstige situation, vi står i nu.

Og det er under alle omstændigheder en overordentlig glædelig nyhed, at Københavns Kommune nu har besluttet disse lempelser og på den måde sætter byens borgere fri til igen at bruge deres egen sunde fornuft og dømmekraft.

Islands Brygges skaktern, der fra denne kant tidligere er blevet døbt 'Vanviddets skakbræt', er lusket i forvejen ud i forglemmelsen.

De forsvandt af sig selv for en måneds tid siden på grund af almindelig slid på græsset, og det blev på fornuftig vis besluttet ikke at genoptegne dem.

Ensretning, opdeling af gågader og skaktern med levende brikker har været en konstant påmindelse om både en hæslig pandemi – og en noget omklamrende kommune.

Det sidste slipper vi endnu ikke helt for, selvom vi nu selv må bestemme, om vi vil gå med eller mod uret.

Skiltningen med påmindelser om at holde afstand og passe på vil fortsætte sommeren over og forventes først endelig udfaset ved indgangen til oktober.

Det lever vi med – galskaben fordamper.