Du kender formentlig ikke Vasile-Alexandru eller Oviedu-Laurentia.

De er begge blevet en del af valgkampen uden at ønske det. De er heller ikke personligt involveret, men de to rumænere er vaneforbrydere og sidder i dag i et dansk fængsel og afsoner en dom på fem år og en efterfølgende udvisning af landet.

Rumænerne er indbrudstyve, og i deres raid rundt i det nordsjællandske nåede de at gennemføre 56 indbrud og 36 forsøg på indbrud i danske hjem, før de blev fanget. Indbrud er ikke en hård kriminalitet, og opklaringsprocenten er forsvindende lille. Alligevel er indbrud et voldsomt indgreb i danske familiers liv. De fleste oplever et indbrud som et voldsomt overgreb. Som regel er det ikke tyveriet af de enkelte genstande, der generer folk. Det er fornemmelsen af, at udefrakommende har gået rundt på de private gulve og dermed overskredet en grænse.

Det ved den danske statsminister udmærket. Indbrud er nær-kriminalitet, og derfor optager det ham. Både i bogen 'Befrielsens Øjeblik' og ved de debatarrangementer, han deltager i - senest ved søndagens duel med Mette Frederiksen - taler han om det.

Det er opsigtsvækkende, at Vasile-Alexandru og Oviedu-Laurentia overhovedet sidder i et dansk fængsel og afsoner. De to vaneforbrydere burde være sendt hjem for at sidde i et rumænsk fængsel. Rumænien er et EU-land, og derfor burde det være den smalleste sag i verden at dømme dem her i landet for efterfølgende at sende dem hjem. EU er en fælles klub, hvor vi i fællesskab løser problemerne.

Sådan er det bare ikke.

Rumænien spiller ikke med, og Lars Løkke anerkender, at det er en håbløs sag at forklare danske vælgere, hvorfor kriminelle bander ikke bare kan sendes retur. Baggrunden er, at de rumænske fængsler ikke lever op til menneskerettighederne. Forholdende i Rumænien er - uforståeligt for de fleste - for ringe. Det har Højesteret slået fast, og dermed er politikerne låst.

Statsministeren har investeret en del politisk kapital i at skabe en hjemsendelsesaftale direkte med den rumænske præsident. Noget er der sket. Tre rumænere er indtil nu sendt tilbage til de rumænske fængsler. Det er ikke nogen høj succesrate. Der findes ikke tal på de rumænere, der lige nu sidder og afsoner i Danmark. Men i en periode på knap fem år er der faldet dom over en rumænsk indbrudstyv hele 1856 gange. Dobbelt så mange gange som de kriminelle fra Litauen.

Det er nødvendigt, at den kommende statsminister og det kommende europaparlament sørger for at bringe dette på plads. Selvfølgelig skal de kriminelle fra et EU-land sendes retur. De skal ikke belaste danske skatteborgere. Alle kan se det, og ingen kan acceptere det.

Yderfløjene i dansk politik - ikke mindst på højrefløjen - næres og trives ved denne groteske afmagt. Hvis Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen ønsker at stække højrefløjen i Danmark, styrke EU og skabe rimelige fornuftige tilstande, skal dette ganske enkelt stoppe.

De rumænske kriminelle skal sendes hjem.