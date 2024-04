Tommy Ahlers påpeger det selv: Han er tilbage – som iværksætter.

Denne gang med det, han kalder for »et klima startup«.

På LinkedIn fortæller han, at iværksætteriet i denne omgang sker i samarbejde med Nicolaj Reffstrup, der samme med hustruen Ditte Reffstrup står bag det kendte tøjmærke Ganni.

Af CVR-oplysninger fremgår det, at Tommy Ahlers' selskab The New Black ejer den ene halvdel af det nye selskab, The AMC Company, mens Reffstrups parrets Fashion Records ejer den anden halvdel.

»Visionen bag er at gøre det nemmere at skalere deep tech start-ups ved at aggregere efterspørgslen gennem ’offtake agreements’,« skriver Tommy Ahlers på LinkedIn:

»Vi brænder virkelig for det her projekt og investerer masser af tid og egne penge i det.«

Samtidig bruger han opslaget til at annoncere, at man har brug for flere kræfter til The AMC Company.

Videre står der således også, at »vi leder nu efter en co-founder og ceo, der kan bygge det stort«.

I fremtiden vil selskabet have base i København eller London.

Tommy Ahlers har tidligere været storiværksætter, og han fik sit folkelige gennembrud i den rolle som en del af DR-hittet 'Løvens hule'. Siden har han også været minister.