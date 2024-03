B.T. tager hver uge temperaturen på de kendtes indkøbsvaner.

I denne uge komiker, forfatter og skuespiller Hella Joof, som altid har champagne på køl, men også en anden vare i sit køleskab, som hun mener, at hun nok burde skære ned på. Og en uvane, der gør hende flov.

Til hverdag handler jeg altid i…

»Jeg handler meget i min lokale Rema, fordi de har en dejlig grøntsagsafdeling og de har mine yndlingsskoleagurker, og så køber jeg tit planter der.«

»Jeg har lige købt en masse forårsbebudere, påskeliljer, krokus og tulipaner, og plantet udenfor vores køkken og hver gang jeg går forbi, bliver jeg i sådan et godt humør og råber på Snit (Hella Joofs mand Henrik Jepsen, red.), om han ikke synes, det ser dejlig forårsagtigt ud.«

»Det syntes han de første fire gange, men nu ser han træt ud, når jeg spørger.«

Hver uge handler jeg for cirka…

»Det aner jeg simpelthen ikke, jeg er ikke en budgetperson.«

»Jeg køber ind, når vi mangler noget, og min mand køber også ind, og på et tidspunkt kiggede min datter ind i vores køleskab og skældte ud, for der var tre af alting, og det ender jo bare med at blive smidt ud.«

»Så blev vi forældreflove, for det var virkelig noget, vi var grimme til. Bare at købe kapers uden at tjekke, om vi havde i forvejen. Og hver gang man laver bearnaisesauce, som man jo skal lave ret tit, fordi det er en del af kostpyramiden, behøver man jo ikke købe flaske bearnaiseessens, og det er jo spild af essens.«

»Men nu jeg tænker efter, så tror jeg, at det kan holde evigt, det er jo eddikebaseret.«

»Nå, men nu har vi aftalt, at vi lige koordinerer, så vi ikke køber det samme, for man må ikke smide mad ud. Det må man ikke, det er dårligt for alle.«

»Altså man må gerne smide en pilrådden agurk ud, som ligger i bunden af grøntsagsskuffen og er blevet flydende, men man må ikke smide kød ud.«

»Et er, at vi har slået dyret ihjel, men hvis vi så ovenikøbet smider kødet ud, så bliver det en tand for broget, så er vi nødt til at spise det hele og sige tak til dyret.«

I mit køleskab finder du altid…

»Champagne, for man ved aldrig, hvornår der er noget at fejre, så man må være klar i alfa. Og Kefir- kærnemælk, som jo medfører, at man bliver langt over hundrede år, så måske skal jeg drosle lidt ned, for jeg ved ikke, om jeg orker at blive så gammel.«

»Og agurker og friskpresset juice, som man kan købe i Meny. De har en pressemaskine med appelsiner, det er det bedste at hælde i Campari. Hvis det nu blev godt vejr, og man skulle sidde på terrassen.«

Hella Joof med manden Henrik Jepsen, også kaldet 'Snit'. Foto: Linda Kastrup Vis mere Hella Joof med manden Henrik Jepsen, også kaldet 'Snit'. Foto: Linda Kastrup

Når jeg går i supermarkedet, impulsshopper jeg næsten altid…

»Jeg impulsshopper ikke, jeg køber det, jeg køber, altså jeg har ikke en seddel med, den ligger altid hjemme på køkkenbordet.«

»Nej, det passer overhovedet ikke, kan jeg godt selv høre. Jeg er til fals for spotvarer i Netto.«

»Vattæpper og julepynt, og hvis de har nogle bestemte indonesiske rejechips, som hedder Krupuk, så køber jeg to poser og spiser den ene bag min egen ryg på vej hjem i bilen.«

»Og jeg købte også nogle bambussokker i Rema, som er eddersmarte, som sokke-impuls, men nu går jeg altså op og køber nogle flere, for de var rigtig smarte. Og så er det jo ikke længe impulsshopping, så er det et afklaret voksent indkøb.«

Jeg kunne aldrig drømme om at bruge penge på…

»Våben, porno, plastik havemøbler, færdigretter - undtagen lasagnen fra Løgismose. Og jeg forsøger så vidt muligt at undgå bras.«

»Jeg køber også altid vintage, hvis jeg køber designervarer.«

Mit forhold til tilbudsvarer er…

»Altså, jeg kommer fra et hjem, hvor min mor altid købte på tilbud, den slags går jo i arv i flere led, så hvis det er noget, jeg i forvejen skal købe, og der er tre flasker af den gode olivenolie for tos pris, så køber jeg dem.«

»Min mor købte altid olivenolie på tilbud og havde et stash, og så delte hun ud af det, når vi var på besøg.«

»Jeg kan mærke, at jeg også er ved at blive sådan en gammel dame, som køber ekstra og så giver det til min datter og svigersøn, når de kommer på besøg.«

»Og hvis der kommer et godt vintilbud på mail, så er jeg nem at lokke. Jeg har også lige købt en smuk kjole på tilbud.«

»Jeg købte alt på tilbud, da jeg var ung, fattig, enlig mor. Min veninde NanaKi og jeg cyklede rundt og købte hakket oksekød i Irma og lagde i fryseren. Jeg køber også smør på tilbud.«

Mit favoritsupermarked er…

»Irma, ha ha ha. Men så kan vi jo lære at passe på det, vi holder af.«

»Jeg er meget glad for min Rema, og jeg har en lokal 365, hvor der er meget økologi og nogle bestemte fladbrød og de sødeste ekspedienter.«

»Og min Meny er også rigtig fin.«

Til gengæld sætter jeg aldrig mine ben i…

»Der er ingen steder, jeg ikke vil sætte eller vise mine ben. Jo, de der rædsomme bland selv slikbutikker med e-numre og farvestoffer og gift ud over det hele eller selvdøde grønthandlere med tomme kasser udenfor, hvor der ligger tre løg og noget vissent bladselleri.«

Det putter jeg i indkøbskurven, hvis det skal være ekstra lækkert…

»Så kører jeg i Kodan fisk på Gammel Kongevej og køber fjordrejer. Hurra, det er lige om lidt.«

»Eller ned til Oste Allan i Roskilde og går oste-amok og køber hans dejlige brød med og nogle oliven med hvidløg.«

Det putter jeg i indkøbskurven, når det skal gå virkelig stærkt….

»Lasagne fra Løgismose, som man kan få i Netto, som jeg faktisk også er glad for. Der er en perfekt kæmpestor Netto i Skibby.«

