I denne uge den 'Kinky Boots'-aktuelle danser, sanger og musicalstjerne Silas Holst, for hvem én ting er som juleaften og som gladeligt indrømmer, at han falder for alle supermarkedets tricks.

Til hverdag handler jeg altid i…

»Netto. Den ligger tæt på, og så kan jeg bare skidegodt lide Netto.«

»De har altid de varer, som jeg skal bruge og har altid en masse spotvarer. Og jeg er sådan en sucker, der falder for det.«

Hver uge handler jeg for cirka…

Omkring 1.200 kroner tror jeg. Vi er jo to voksne og to børn, så det løber op. Måske en tusse.«

»Selvom vi har børnene hver anden uge, spiser vi ofte sammen alligevel. Og så har vi tit venner til middag, for jeg kan bare godt lide at lave mad. Og kan godt lide at have mad i køleskabet.«

I mit køleskab finder du altid…

»Du finder altid rødbeder. Jeg er ret vild med rødbeder. Det er et must i mit køleskab.«

»Jeg har gud ske tak og lov nogle venner, som laver hjemmesyltede rødbeder til mig. Det smager vanvittigt godt, og jeg spiser dem nærmest til og på alt.«

»Og så er der altid æg og mælk, og en eller anden form for hakket kød. Oksekød, kalv og flæsk eller kyllingekød.«

»Hakket kød er bare altid pissenemt, når du har børn og går ret hurtigt. Så kan du lave alt fra hakkebøffer til spaghetti med kødsovs. Eller en frikadelle, hvis man ikke har andre ideer.«

Når jeg går i supermarkedet, impulsshopper jeg næsten altid…

»Ikke næsten, det gør jeg altid. Altid.«

»Så er der en kunstig plante til 25 kroner, som kunne være pæn i sommerhuset. Eller der er pludselig tilbud på hakket oksekød, og så køber man jo fire pakker i stedet for den ene, man kom for.«

»Jeg er sådan en, der falder for al deres markedsføringsstrategi. Jeg falder i hver gang. For et godt tilbud er svært at sige nej til.«

»Nogle gange tænker jeg også, det er også smart at købe en mysli med knas til ungerne, for så skal jeg ikke stå og fedte med det i morgen. Der er så mange ting, der er nemmest.«

»Så jeg kommer altid hjem med mere, end jeg havde sat mig for. Jeg falder for alle deres tricks.«

Jeg kunne aldrig drømme om at bruge penge på…

»Foie gras for eksempel. Det kan jeg ikke. Eller skrabeæg. Så vil jeg hellere undvære. Nu kan jeg ikke lide foie gras, så det giver sig selv. Men skrabeæg heller ikke på grund af dyrevelfærd.«

»Ellers er der ikke så meget, som jeg ikke vil købe. Faktisk køber jeg en bred skare af ting, for jeg synes, at mine børn skal smage en masse forskelligt. Men de to ting behøver de ikke smage.«

Mit forhold til tilbudsvarer er…

»Magisk. Og så er jeg også én, der godt kan lide at kigge i deres reklamer og én, der kan finde på at køre til Rema 1000, hvis de har tilbud på kakaomælk. Jeg prøver at gøre det lidt fornuftigt.«

»Jeg kan faktisk vildt godt lide den dag, hvor reklamerne dumper ned i postkassen. Jeg synes, at det er ret hyggeligt.«

»Det er lidt ligesom, da man var barn og fik BR kataloget med julegaver. Sådan har jeg det lidt, når tilbudsavisen fra Netto kommer.«

»Så sidder jeg og krydser af og tænker 'gud, der er ti økoæg for 25 kroner i denne uge', og så skynder jeg mig derop, så snart de åbner. Og hvis man må købe fire pakker, gør jeg det.«

»Smør er også noget, jeg køber på tilbud og fryser ned. For der er ikke noget værre end lige pludselig at være løbet tør for alt det, som man skal bruge.«

»Jeg er ikke prepper, men jeg har en fryser, der er meget fyldt. Rigtig meget fyldt.«

Mit favoritsupermarked er…

»Jeg kan sgu godt lide Netto. Men jeg kan også godt lide Føtex, for jeg synes, at de har rigtig meget at byde på og et stort udvalg.«

»Og så har de også – hvilket er ret skønt, når man tit er ude at handle med børn – en 'handlebolle'.«

»Man går over til bageren, og så får man en tebolle, som ungerne kan spise, mens man handler. Det er ret hyggeligt og man føler, at ens børn er velkomne. Og mine børn kan sjovt nok virkelig godt lide det.«

»Men Netto har jo… jeg spiser ret tit efter en diæt, når jeg skal holde vægten, og de har nogle kålpølser, som er uden kulhydrater. Dem kan jeg virkelig godt lide, og dem har jeg ikke fundet andre steder end i Netto.«

»Når først man har spist dem, så gider man ikke spise rigtige pølser mere. Man får fire store pølser for 35 kroner. Dem skal du prøve at købe. De ligger nede ved siden af kyllingepølserne. En tur på panden i fem til ti minutter, de smager pisselækkert.«

»Så Netto har bare mange af de ting, som jeg spiser meget af. Og Føtex meget af det, som mine børn spiser.«

Til gengæld sætter jeg aldrig mine ben i…

»De findes faktisk ikke rigtig. Det handler mere om praktik, hvor de gode tilbud er.«

»Forleden var jeg lige i Bilka. Og det er altså så stort, at det er uoverskueligt. Så bliver det for besværligt, og jeg føler, at jeg har gået tre kilometer for at handle der.«

»Men det er ikke fordi, jeg aldrig vil sætte mine ben dér. Indkøb skal bare helst være praktisk og let og i det lokale supermarked ved man præcis, hvor tingene er. Det gør bare indkøbsturen nemmere. Så det er dejligt at komme hjem i Netto.«

Det putter jeg i indkøbskurven, hvis det skal være ekstra lækkert…

»Så vil jeg helt sikkert komme noget laks i. Det er sådan en ting, som jeg synes er rigtig lækkert, når man skal fyre den af.«

»Et stykke fersk laks og så lige en gang honning ovenpå og i ovnen. Og jeg er sådan en som, når jeg endelig skal synde, så er pasta en go-to. Så helt sikkert noget af det. For eksempel den der spinatpasta, som smager ret lækkert.«

»Men min mand er nu meget nem at lave mad til. Han er lykkelig, når jeg laver frikadeller eller lasagne. Så er han glad.«

Det putter jeg i indkøbskurven, når det skal gå virkelig stærkt…

»Noget hakket kød og noget tomatsauce. Det går man aldrig galt i byen med.«

»Hvis det skal gå endnu hurtigere, så køber jeg tit et stykke medisterpølse, klemmer det ud af skindet i frikadelleform og bum, så er der perfekt krydrede frikadeller. Det elsker mine børn.«

