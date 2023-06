Helle Thorning-Schmidt var fra 2011 til 2015 Danmarks statsminister.

Men alligevel var det ofte meget andet end politik, som hun skulle snakke om. Igen og igen måtte hun forklare, hvorfor hendes familie havde valgt at indrette sig på den måde, som de nu engang havde.

Parret boede eksempelvis ikke sammen, fordi Stephen Kinnock var britisk parlamentsmedlem, mens Helle Thorning-Schmidt havde travlt med at styre Danmark. Samtidig var der også vedvarende rygter om, at Stephen Kinnock var til mænd.

I den nylige dokumentar 'Statministeren Helle Thorning-Schmidt' satte hovedpersonen og hendes familie nok en gang ord på flere af disse ting.

Derfor spurgte B.T. den tidligere statsminister, som onsdag aften var på den røde løber til premieren på 'Toves værelse', om hun tør tro på, at det nu en gang for alle stopper med, at hun og resten af familien skal forklare, hvorfor de har valgt at indrette sig, som de nu engang har.

»Nej, det tror jeg faktisk ikke, for jeg synes, at der er nogle ting, som viser, at vi ikke er kommet så langt, så jeg tror stadig, at den her diskussion vil være der,« forklarede hun og fortsatte:

»Man skal huske, at filmen ikke kun handler om mig. Den er en beskrivelse af, hvordan vi tillader os at tale om hinanden, hvilke fordomme vi kan proppe ind i vores hoveder, og det her er ikke noget, der er sket for mange år siden, det er noget, der er sket for nylig, og måske har vi det stadigvæk sådan.«

Rygterne om Stephen Kinnocks seksualitet blev i sin tid så voldsomme, at parret i et debatindlæg gik direkte ud og sagde dem imod. Noget, som han også kommenterer på i dokumentaren:

»Jeg kunne da aldrig have forestille mig, at der engang skulle være en forside af Politiken, som siger, 'min mand er ikke bøsse'. Det er fra en anden planet.«

Helle Thorning-Schmidt fortæller også, at rygterne bestemt ikke gjorde noget godt for deres ægteskab, og det var en svær tid at komme igennem.

Parret har været gift siden 1996.