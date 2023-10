Faderens hus var tømt, og selv var han drænet på vej hjem, da politiets blå blink trak ham ind til siden og stak en bøde gennem ruden. Som en sidste hån bragede tonerne af det gamle hit 'I Don't Like Mondays' ud af bilradioen.

»Det var en forfærdelig mandag. Som så endte med nærmest at blive den vigtigste mandag nogensinde i mit liv,« siger Frederik Dirks Gottliebs om dagen, hvor hans liv vendte på en tallerken. Eller en flyvende tallerken, skulle man måske snarere sige.

»At jeg skulle finde noget, der bragte mig så tæt på ham efter hans død, havde jeg aldrig troet på,« smiler Frederik Dirks Gottlieb, som er kendt fra DRs populære podcast om ufoer, 'Flyvende tallerken'.

Det var nemlig helt bogstaveligt faderens død, der sendte hans liv i den retning. Ud i rummet.

Men altså også derhen, hvor han fik mulighed for endelig at få nærkontakt til sin far. Til den far, der størstedelen af hans liv havde været en fjern figur.

»Han var svær at komme ind på livet af,« erkender Frederik Dirks Gottlieb om faderen Ebbe, som var en kendt tegner og designer.

Rejsen, han har været på, har den snart 40-årige podcastvært skrevet en bog om. 'Ufo-mysteriet' hedder den.

Hård skilsmisse

Nu sidder han ved det store spisebord i huset på Østerbro og sætter ord på den. Og på en opvækst, der startede kernesundt men snart krakelerede.

Så tætte var de. Lille Frederik med sin far Ebbe Gottlieb. Foto: Privat Vis mere Så tætte var de. Lille Frederik med sin far Ebbe Gottlieb. Foto: Privat

Som dreng var far og søn tætte, og at faderen interesserede sig for ufoer, vidste han godt. Men på en eller anden måde var emnet for stort for så lille en dreng, så de talte ikke om det.

I stedet tegnede de sammen. Og så science fiction film.

Steven Spielbergs 'Nærkontakt af tredje grad' var en af favoritterne. Senere kom et par bøger til. Klassikeren 'Ufo styrtet ved Roswell' var den første, faderen gav ham.

Men allerede dér havde en kile sneget sig ind mellem dem. Blev banket ind, da forældrene blev skilt.

»Mine forældres skilsmisse var virkelig hård og jeg var efterladt helt alene med ham. Min mor tog min lillesøster med og skred bare fra det hele.«

»Min far besluttede at flytte op i et sommerhus, som det tog to timer at komme op til, og jeg følte, at vi gik fra at have været den perfekte kernefamilie til satellitter, der ikke kunne tale sammen. Der kom vi væk fra hinanden efter at have været meget tætte.«

»Dét, jeg husker tydeligst, er ham, der bare sidder med sin pibe og sin Faxe øl og kigger op, omsluttet af stjernehimlen og med en fast tro på at se noget deroppe,« beskriver han.

»Så det var en virkelig hård periode, og derfor tror jeg, at jeg fortrængte alt, der havde med min far at gøre,« siger Frederik Dirks Gottlieb med en stemme, der stadig er mærket af den gamle smerte.

Smerten fra forældrenes hårde skilsmisse sidder stadig i Frederik Dirks Gottlieb. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Smerten fra forældrenes hårde skilsmisse sidder stadig i Frederik Dirks Gottlieb. Foto: Bax Lindhardt

Og sådan forblev de. Som fjerne satellitter.

Sønnen levede sit eget liv. Søgte i en mere og mere akademisk retning for også på den måde at tage afstand til sin far. Som med årene blev mere og mere alkoholisk.

Men i efteråret 2012 fik faderen konstateret kræft. Uhelbredelig kræft. Få måneder senere var han død.

Ringbindet, der forandrede alt

Trods det korte sygdomsforløb, nåede far og søn at få en god tid sammen. Tage afsked uden bitterhed.

Og det var altså kort efter hans død, at Frederik Dirks Gottlieb og hans søster en mandag kørte til Nordsjælland for at tømme hans sommerhus. Og dér at han fandt faderens gamle ringbind. Som forandrede hans liv.

»Jeg kunne svagt huske det fra barndommen. Det er det eneste, jeg har fra ham,« siger Frederik Dirks Gottlieb med et taknemmeligt smil og fortsætter:

»I det havde han meget nøje gemt alle sine gamle magasiner og håndskrevne noter. Det var virkelig noget af det eneste, han havde været god ved i sit liv.«

I faderens ringbind fandt Frederik Dirks Gottlieb blandt andet gamle numre af magasinet 'Ufo nyt'. Foto: Privat Vis mere I faderens ringbind fandt Frederik Dirks Gottlieb blandt andet gamle numre af magasinet 'Ufo nyt'. Foto: Privat

Han havde ikke bladret længe i ringbindet, før det gik op for ham, hvor meget han selv havde fortrængt, og hvor dedikeret en troende, hans far var og havde været siden midten af 1950erne.

Faderen havde tilmed stiftet en ufo-klub i Gentofte. I en tid hvor det at tro på ufoer var endnu mere sølvpapirshat end i dag

Gradvist krøb emnet mere og mere ind under huden på Frederik Dirks Gottlieb. Og i 2020, syv år efter sin fars død, gik sønnen all-in. Startede podcasten ‘Flyvende tallerken’, hvor han sammen med astrofysiker Anja C. Andersen undersøger, om der er liv i rummet, og om vi allerede har haft besøg.

Tror du på ufoer?

Og det er dét, der har bragt ham tættere på sin far, end han nogensinde havde troet muligt.

»Nu har jeg lavet programmet i tre år, har skrevet bøger om det. Så jeg har jo et helt andet billede af min far i dag, end hvis jeg ikke havde gjort det.«

»Så havde jeg slet ikke tænkt på ham. For der var så meget angst forbundet med hele den periode, at jeg bare havde fortrængt ham,« erkender Frederik Dirks Gottlieb.

Som ikke lægger skjul på, at han godt kan savne den far, som han i dag ville kunne nå ind til på en helt anden måde. Som han ville ønske kunne møde hans børn på fem og otte. Der allerede tegner ufoer.

»Jeg er nok mest ærgerligt over, at vi aldrig nåede at åbne op om det her emne. Men jeg har også erkendt, at jeg nok aldrig var dykket ned i det, hvis han stadig var her. Så havde det været hans ting.«

»Men jeg kan klart se et før og efter, at han dør. Før havde jeg et job, jeg ikke var særlig glad for, var i et parforhold jeg ikke var glad for. Faktisk var jeg overhovedet ikke glad, slæbte fødderne under mig.«

»Da han døde, fik jeg en fandenivoldskhed. Gik fra min kæreste, sagde mit job op, og gik en helt anden vej i livet. Blev bevidst om, at livet er kort.«

For Frederik Dirks Gottlieb blev faderens død et vendepunkt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere For Frederik Dirks Gottlieb blev faderens død et vendepunkt. Foto: Bax Lindhardt

»En følelse af frihed. Det var dét, han lærte mig og gav mig. Han tændte en ild i mig. 'Flyvende tallerken' er en gave fra ham på en eller anden måde,« smiler han. Og tilføjer så:

»For mig startede det jo bare med om at prøve at stikke af fra sit ophav, og så ender man alligevel med at stå og kigge sig selv i spejlet og er bare blevet til sin far.«

Han ryster på hovedet. Af sig selv. Og sin fascination af ufoer. Som han endnu ikke har set selv. Ligesom hans far aldrig nåede.

Men Frederik Dirks Gottlieb er også nået til den konklusion, at han er nødt til at tro på dem. For at holde sin far i live.

»Der har nok været en villighed til at leve mig ind i ham og hans fascination for at komme tæt på ham igen.«

»Så hvis jeg stoppede programmet i morgen og ikke beskæftigede mig med det mere, så ville jeg miste ham. Det er sådan, at det lige pludselig føles.«

'Ufo-mysteriet' udkommer 30. oktober på Gyldendals forlag