Flere eksperter har kritiseret de fantastiske resultater, som influenceren Katherine Diez angiveligt havde opnået med maskinen InfraSlim hos firmaet Move & Glow, som hun delte med sine over 50.000 følgere.

I et opslag på Instagram delte Katherine Diez, at hun af maskinen havde fået fortalt, at hun havde forbrændt 758 kalorier på bare 30 minutter.

Lektor i fysiologi ved Københavns Universitet Morten Hostrup fortalte til B.T., at det ikke burde kunne lade sig gøre.

»Det er bestemt ikke plausibelt, det er decideret usandsynligt, at hun kan have forbrændt så meget. Hvis man skal op og forbrænde så meget, så er du atlet med en høj masse,« forklarede han.

Hvad er Infraslim? Infraslim er en maskine, der består af infrarødt lys og en liggende cykel. Ifølge Move & Glow, som er dem, Katherine Diez reklamerer for, skulle maskinen kunne give stor konditionstræning, og lyset skulle både hjælpe kroppen med at udvide blodkarrene og øge blodcirkulationen, hvilket booster frigørelsen af kroppens toksiner og affaldsstoffer. »Infraslim stimulerer også bindevævet ved hjælp af dens vakuum terapi. Denne vakuum terapi går ind og bekæmper/mindsker cellulite og forbedrer elasticiteten af hudvæv sammen med kollagenterapien,« står der også om maskinen på hjemmesiden. Der er dog ingen videnskabelige beviser for, at denne effekt skulle opstå ved brug af maskinen. Til B.T. fortæller lektor i fysiologi ved Københavns Universitet Morten Hostrup, at maskinen ud fra hans faglige vurdering ikke giver de effekter, den lover. »Infrarødt lys har ingen ekstra effekt på, hvor meget du forbrænder. Du ville få langt mere ud af at cykle en tur i naturen, idet man vil kunne træne med højere intensitet end i maskinen.« Han giver heller ikke meget for, at maskinen påstår, at den kan skabe et vakuum under træning. »Det er udokumenteret, at det overhovedet skulle have en effekt. Det ville det ikke hænge fysisk sammen, at der skulle kunne blive skabt et vakuum. Det er noget, man kan med specialiserede maskiner, som fx NASA har. Det, de skriver, hænger ikke sammen.«

Og nu er de kritiserede opslag fortid på influencerens profil.

Til B.T. fortæller Katherine Diez, at de slettede opslag ikke betyder, at hun har droppet samarbejdet, men er fordi hun ikke vil videregive information, der kan være udokumenteret.

»Nej. Det betyder, at jeg ikke vil risikere at viderebringe information, der potentielt er falsum, som nogle mener – og andre ikke mener – en del af teksten, der beskrev maskinens funktioner, var. «

Influenceren og skribenten fortæller yderligere, at hun har stolet på indehaverne af Move & Glow, og at hun stadig er glad for træningen.

»Maskinens specifikationer blev jeg fortalt af dem, der er indehavere af den, som holder lige så meget af at bruge den, som jeg gør. Dem stolede jeg på, ligesom jeg altid har stolet på, når trænerne i et fitnesscenter har fortalt mig, hvad deres maskiner kan. Jeg fortsætter som sagt samarbejdet, fordi træningen gør mig utrolig glad og får mig til at svede, som jeg ikke havde forestillet mig, nogen træning nogensinde kunne gøre samtidig.«

Men grundet eksperternes udtalelser har hun altså valgt at fjerne alt information på sin profil om træningen.

»Jeg holder mig – som også allerede sagt – til at fokusere på det. Min egen personlige glæde. Det er det eneste, der betyder noget for mig, så der er ingen grund til whatsoever at have information stående, der potentielt er misvejledende.«

B.T. kontaktede firmaet Move & Glow første gang torsdag for at høre, hvad de tænker om kritikken, og om de kan dokumentere maskinens effekt.

Virksomheden er i skrivende stund stadig ikke vendt retur.

Lektor i fysiologi Morten Hostrup fortæller, at ud fra hans vurdering vil en tur i maskinen være spild af penge.

»Det ville ikke være værd at bruge pengene på. Det ville give mere at gå ud og løbe almindeligt eller cykle.«