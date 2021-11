Cykellegenden Marco Pantani mistede livet på et hotelværelse i den italienske ferieby Rimini den 14. februar 2004.

Dødsårsagen var angiveligt en overdosis af kokain og medicin. Men er det sandheden? Det tror den tidligere cykelstjernes mor ikke.

Derfor har Tonina Pantani hyret nye advokater samt afleveret et dokument på 51 sider til myndighederne. Det har fået politiet til at åbne sagen omkring Marco Pantanis død – for tredje gang.

»Jeg har gået hele historien igennem. Jeg var – og er stadig – overbevist om, at sandheden omkring Marcos død endnu ikke er kommet frem,« siger hun ifølge Cyclingnews og fortsætter:

»Sandheden om, hvad der skete på det hotel timerne og dagene op til hans død.«

Politiet vil nu undersøge dokumentet samt de tidligere efterforskningers konklusioner og beviser for at se, om de har overset noget i processerne.

Derfor har de holdt et timelangt møde med Tonina Pantani, som til Quotidiano Nazionale siger:

»Vi er ikke interesseret i hævn. Vi vil bare have sandheden og retfærdigheden til at ske fyldest.«

Ifølge italienske medier kigger politiet på 'ikke navngivne personer', som kan være involveret i cykelstjernens alt for tidlige død.

La Gazzetta dello Sport mener, at Marco Pantani ikke var på det pågældende hotelværelse dagen før sin død. Her var han angiveligt på et andet hotel.

Derfor spekuleres der meget i, om han virkelig døde af en overdosis af eksempelvis kokain.

»Tonina Pantani vil for sidste gang have undersøgt, om hendes søn døde af en blanding af kokain og medicin, eller om der var en anden årsag,« siger advokaten Fiorenzo Alessi til det store italienske medie.

Fiorenzo Alessi siger afsluttende, at Marco Pantanis mor forhåbentligt kan få fred efter ordensmagtens nye efterforskning. Og så understreger advokaten, at de har fuld tiltro til politiets arbejde.

Den første undersøgelse af dødsfaldet skete kort efter det mystiske fund af den livløse Pantani. 10 år senere – i 2014 – blev sagen atter åbnet, men politiets arbejde førte ikke til nye sigtelser eller konklusioner.

Piraten, der blot blev 34 år, betog cykelverdenen med sin aggressive bjergkørsel og vandt i 1998 både Tour de France og Giro d'Italia.