Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han havde ikke en chance mod superstjernen.

Den danske Tour de France-vinder Jonas Vingegaard blev nemlig sat fuldstændig på plads af rivalen Tadej Pogacar under årets Paris-Nice.

Flere gange endda.

Men nu tyder noget på, at der var en helt særlig årsag til, at den danske cykelstjerne ikke kunne stille noget op mod det slovenske fænomen under det prestigefyldte cykelløb i Frankrig.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Ifølge Mathieu Heijboer, der er præstationschef hos Jumbo-Visma, blev danskeren nemlig forstyrret af 'private årsager' i optakten til Paris-Nice.

»Mentalt var Jonas ikke det rette sted under løbet, men vi vil ikke gøre det til et problem. Vi er meget fortrøstningsfulde i vores tilgang til Touren for Jonas' vedkommende,« siger han til Velonews.

Mathieu Heijboer ønsker dog ikke at fortælle, hvad de 'private årsager' helt konkret handlede om.

Jonas Vingegaard måtte dog få uger forinden pludselig haste hjem til familien kort inden cykelløbet O Gran Camino.

En beslutning, som den 26-årige Tour-vinder heller ikke har ønsket at kommentere på.

Jonas Vingegaard sluttede som nummer tre i dette års Paris-Nice. Et løb, som Tadej Pogacar vandt på suveræn vis.