Mads Würtz Schmidt blev torsdag nummer tre på enkeltstarten i Danmark Rundt, men tog den samlede føring.

Den danske cykelrytter Mads Würtz Schmidt var både glad og skuffet, da han torsdag kom i mål efter den 17 kilometer lange enkeltstart i PostNord Danmark Rundt.

Det lykkedes nemlig ikke den danske profil, der kører for det sammensatte danske hold, Team PostNord Danmark, at vinde kampen mod uret, men med den tredjebedste tid fører han samlet løbet.

- Jeg tager førertrøjen som en lille sejr. Det kan godt være, der ikke står nummer et ud for resultatlisten i dag, men lige bagved står der et lille ettal, fordi jeg har denne her trøje.

- Det er jeg rigtig glad for, og det er kulminationen på en periode, der har været rigtig opadgående. Og det giver mig selvtillid med til fredag, så det er rigtig fedt, siger Mads Würtz Schmidt.

Han kørte torsdagens enkeltstart i tiden 19 minutter og 46 sekunder og var dermed 11 sekunder langsommere end vinderen, Martin Toft Madsen (BHS-Almeborg Bornholm). Nummer to på enkeltstarten blev Rasmus Quaade (Riwal Readynez).

- Jeg ville gerne have været øverst på podiet for enkeltstarten også, men det er nogle stærke folk, jeg kører imod. At blive slået med kun 11 sekunder af Toft Madsen er et godt resultat. Det er længe siden, jeg har været så tæt på ham i en enkeltstart.

- Jeg er godt tilfreds. Jeg led og havde ikke så gode ben, som jeg havde onsdag. Men der var en masse at kæmpe for, så jeg måtte grave dybt, siger Mads Würtz Schmidt, der til dagligt kører for World Tour-holdet Katusha.

- Det var en vigtig etape, og det var vigtigt at slutte som den bedste af klassementfolkene, og at have førertrøjen er jo ikke helt skidt, så vi skal ud og forsvare den.

Fredag køres årets kongeetape fra Holstebro til Vejle.

Løbet slutter søndag på Frederiksberg.

