Danish Fight Night i Royal Arena var en hård fødsel, men Dina Thorslund leverede varen mod spanske Mary Romero.

Herunder kan du læse B.T.s dom over Thorslund.

Spanieren var en psykologisk svær nød at knække for Dina Thorslund. For den danske hardhitter havde i månedsvis forberedt sig minutiøst på at møde en anden modstander – og først i sidste øjeblik blev den spanske veteran kaldt ind som erstatning.

Så derfor var det en forståeligt smånervøs dansker, der indledte opgøret påpasseligt. Hun skulle lige lure, hvad det var for en modstander, hun nu stod over for.

Men et par runder inde i kampen fik Thorslund knækket koden mod spanieren, der blev presset rundt i ringhjørnerne.

Og det var blot et spørgsmål om tid, før den spanske eks-europamester havde fået nok. Og det skete med en perfekt dansk uppercut i ottende runde.

Fight Night er jo en ikonisk tilbagevendende begivenhed i dansk sport – og hvor har vi haft nogle vilde aftener igennem årene. Dette blev desværre ikke én af dem. Faktisk var det til tider en lidt tragisk aften, hvor mange ting gik galt.

Et af aftenens imødesete højdepunkter, sværvægtskampen mellem Mathias Hansen og Tamaz Zadishvili fra Georgien, måtte aflyses, da georgieren lørdag morgen blev hentet af politiet på hotellet i København.

En anden af kampene – den mellem den svenske veteran Mikaela Lauren og den hasteindkaldte rumæner Mariami Nutsubidze – varede kun to minutter. Rumæneren trak sig med en skulderskade, og Mikaela Lauren rasede efterfølgende og mente, at modstanderen havde 'faket' sig til skaden.

Og aftenens hovedkamp med Dina Thorslund smagte også lidt bittert. For kampen skulle have stået mod tyrkiske Seren Cetin, som kort inden Fight Night trak sig med en øjenskade – og så måtte Bettina Palle hidkalde spanske Mary Romero i stedet.

Det var synd.

Småkage! Så du den uppercut, Dina Thorslund trak op fra kanvassen i ottende omgang? For det gjorde Mary Romero ikke!

Den var så smuk, at den burde udstilles på Nationalmuseet. Og det var også 'godnat og tak for i aften' for den hårdtkæmpende spanske veteran, der vendte ryggen til i afmagt – og så var kampen slut!

Dina Thorslund har meldt ud, at karrieren synger på sidste vers. Der skal helst stå et VM-bælte på spil, hvis hun skal i ringen igen. Og det er svært at lokke indehaverne af de to sidste VM-bælter, Nina Hughes med WBA-bæltet og Miyo Yoshida med IBF-titlen, til en fight mod den ubesejrede dansker.

Det ville sgu ærligt talt være synd, hvis verdensmester Thorslund må lægge handskerne på hylden uden en sidste kassekamp. Lad os håbe, at Bettina Palle kan lave mirakler.

Og allerhelst beder vi om en direkte kamp om den danske boksetrone mellem de to absolut bedste kvindelige boksere, vi har – Thorslund og Sarah Mahfoud. Det kunne være godt for alle – ikke mindst for dansk boksning.