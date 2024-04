Er du i markedet efter brugt bil fra et af de såkaldte premiummærker, er der godt nyt.

Ejer du derimod en af de pågældende biler allerede, er nyheden måske ikke helt så god.

Helt friske tal fra brugtvognsmarkedet viser nemlig en opsigtsvækkende og usædvanlig udvikling.

På Bilbasen oplever man nemlig, at elbiler fra Mercedes i øjeblikket bliver sat ned i pris i stort antal. Det fortæller Jan Lang, som er head of market insights hos Schibsted, der står bag Bilbasen.

I den seneste uge blev i alt 296 eldrevne Mercedes-modeller rettet nedad i pris, og det tal skal ses i forhold til den foregående uge, hvor det tilsvarende tal var 47.

Prisnedsættelserne berører en stribe forskellige modeller, men især EQE-modellerne er sat ned i stort tal. 64 i den seneste uge mod tre i den foregående.

Og det er alene Mercedes, som er berørt, fortæller Jan Lang. For de øvrige, populære elbilmærker var der nemlig tale om en stabil uge i forhold til de seneste måneders udvikling

»Der er et stort antal til salg, og brugte biler bliver jo også presset af, at der lige nu er rigtig gode tilbud på nye Mercedes-modeller, både som køb og som privat- og erhvervsleasing,« forklarer Jan Lang om baggrunden for prisnedsættelserne.

»Der er ikke tale om panik eller brandudsalg. Selv om pristilpasningerne sker i stort antal, så er der tale om relativt små justeringer,« understreger han.

Samtidig peger Jan Lang på, at Mercedes er et meget populært mærke hos danskerne. Også de eldrevne modeller.

»Hvis man ser på antallet af salg af brugte Mercedes-modeller, så er det i første kvartal i år steget med 250 procent i forhold til samme periode i 2023,« siger Jan Lang.

»Folk vil gerne eje en Mercedes, og nu kan man købe en EQE for omkring 520.000 kroner. For halvandet år siden kostede en tilsvarende EQE omkring 650-700.000 kroner.«

»Så det er klart, at når et mærke med så stor prestige kommer ned i mere tilgængelige priser, så reagerer forbrugerne på det,« konstaterer Jan Lang.

Den gennemsnitlige prisnedsættelse på alle elbiler på Bilbasen var i den forgangne uge på 11.697 kroner.

