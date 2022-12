Lyt til artiklen

Dér var hun!

Ugens sidste 'Tinka'-afsnit fik præsenteret årets første store plot-tvist: Tinka har en tvillingesøster i menneskeverdenen.

Indtil videre har vi kun set hende gå hurtigt forbi i et splitsekund, men det bliver sjovt at finde ud, af hvordan folkene bag TV 2s julekalender holder styr på de to udgaver af den populære karakter – og mest af alt – hvordan skuespiller Josephine Højbjerg klarer opgaven at spille over for sig selv, uden at det bliver for mærkeligt.

I 'Tinka'-universet skifter folk altid lynhurtigt humør, og fjerde afsnit åbnede derfor også med en lynhurtig forsoning mellem Tinka og Lasse, der straks gik på søsterjagt på Fyn.

Tinka og Lasse på udkig efter et ukendt familiemedlem. Foto: TV2 Vis mere Tinka og Lasse på udkig efter et ukendt familiemedlem. Foto: TV2

De endte blandt andet på Borgerservice, hvor man havde placeret en irriterende, donutspisende kommunalarbejder til at hjælpe de to unge venner – og selvom det sikkert var tiltænkt som et sjovt indslag, blev jeg mest irriteret over kommunalarbejderens smasken.

Birthe Neumanns farmor-karakter er fortsat på Tinder, og selvom det stadig er sjovt, at hun forsøger at lyve sig yngre – og vi dermed fik et akavet møde med Lasses far og en gammel skolekammerat – håber jeg alligevel ikke, at de har tænkt sig at trække dating-joken i alle 24 afsnit.

Det virkede også lidt underligt, at Christian Tafdrups Fileas-karakter pludselig valgte at besøge onde Ingi i tårnet udelukkende for at fortælle, at han drømmer om at blive jarl af nisseriget.

De er jo ikke længere sammensvorne, så hvorfor brugte han sin fritid på hende?

Hvilken julekalender synes du er bedst?

Jeg kan ikke se anden grund end, at manuskriptforfatterne på den måde fik en mulighed for at fortælle seerne, at Ingi skal nå at udføre sin onde plan inden 23. december – og så har vi jo det at se frem til om tre uger.

Sidste brok herfra går endnu en gang til trioen Grot, Birk og Falke.

Det er så forudsigeligt, at de tre nisser ikke kan finde ud af at styre nisseriget uden Tinka og efter fem minutter sidder fast i en håbløs afstemning om, hvem der skal være den nye førstenisse.

Så havde det været federe, hvis der rent faktisk kom et reelt modspil til Tinkas hjemmestrikkede demokrati – men nu ender de jo sikkert om et par afsnit med at tigge Tinka om at komme tilbage – eller endnu værre at komme til at overgive magten til Fileas.

Der er plads til forbedring, men Tinka har fået en tvillingesøster – og nu glæder jeg mig til at se, hvor længe vi skal vente på, at de to kommer til at stå over for hinanden.