Vi er nu syv afsnit inde i DRs julekalender, og der er stadig én ting, der er svær at abstrahere fra:

Hvor gammel er nissen Rumle?

Jeg ved godt, det bare er fantasi og eventyr – og at der ikke er nogen facitliste for, hvordan en nisse skal se ud – men det store fuldskæg virker bare lidt spøjst sat sammen med den lyse stemme.

Havde det ødelagt noget, hvis Rumle ikke havde overskæg?

Rumle har mistet sine magiske kræfter, efter at han blev ramt af lynet. Foto: DR Vis mere Rumle har mistet sine magiske kræfter, efter at han blev ramt af lynet. Foto: DR

Uanset hvad havde Rumle i syvende afsnit af 'Julehjertets hemmelighed' en form for hovedrolle, da børnene pludselig valgte at sætte strøm til deres magiske ven.

Der er en rigtig fin kemi mellem Karla Moltsen og Thea Lundbak, der netop spiller Karen Høst og nissen Rumle, og nu hvor de har fået selskab af Karens lillebror Sigurd og herregårdsejerens søn Gotfred, har julekalenderen fået en sjov lille børnebande, der på klassisk vis forsøger at redde julen uden de voksnes indblanding.

I den forbindelse er det imponerende, hvor godt de har styr på elektricitet set i lyset af at 'Julehjertets hemmelighed' foregår i 1850, mange år før det blev normalt med strøm i husene.

Det forklares med, at herregårdejernes ældste barn, datteren Marie Louise har læst om det i en avis og dermed fået interesse for det naturvidenskabelige, og hendes lillebror Gotfred har åbenbart samme kvikke hoved, da han formår at koble ledningerne sammen, da de sætter strøm til Rumle for at få hans magiske kræfter tilbage.

Hvilken julekalender synes du er bedst?

»Jeg synes, du sagde du havde styr på det,« lyder det fra Karen, da første forsøg mislykkes.

»Karen, han er ni år!,« svarer Karens bror Sigurd sjovt i et relevant forsvar af Gotfred.

Derudover skete der ikke så meget i dagens afsnit, der blot gentog et par temaer:

Alle er imod Marie Louises forhold til Karens fattige storebror Rasmus, Esben Dalgaard og Mia Lyhnes karakterer sad igen og spiste i den grønne spisestue, og den onde skærsliber fortsætter med at skabe dårlig stemning – og får nu sammen med den fyrede stuepige Fie bildt borgerne i den lille by ind, at herregården er hjemsøgt, efter at børnenes strømeksperiment fik det til at skyde med lyserød røg.