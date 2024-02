Natten til mandag afvikles verdens største enkeltdagsbegivenhed – Super Bowl.

Men i år kommer de to duellerende hold – Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers – til at kæmpe om tv-opmærksomheden med én bestemt tilskuer.

Hvis hun da når frem?

For det er lidt af et projekt, som popdronningen Taylor Swift har kastet sig ud i for at være på tribunen for at støtte kæresten – Kansas City Chiefs' Travis Kelce.

Foto: Patrick Smith/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Patrick Smith/AFP/Ritzau Scanpix

Det er ikke mange af Kelces kampe, som Swift er gået glip af. Men denne gang kræver det en større indsats – for den ekstremt populære sangerinde optrådte nemlig i aftes i Tokyo.

Straks efter koncerten hastede hun i lufthavnen og hoppede på et privatfly, der skal transportere hende til Super Bowl-værtsbyen Las Vegas. Der er en flyvetid på 12 timer.

Undervejs flyver hun igennem adskillige tidszoner. Og når hun rammer 'Sin City', skal hun drible igennem det flykaos, der forventes søndag i Las Vegas, hvor over 1000 privatfly forventes at lande.

Lykkedes projektet bliver Taylor Swift ikke den eneste popstjerne på Allegiant Stadium i Las Vegas natten til mandag. R'n'B-sangeren Usher står for det det legendariske Half Time Show.