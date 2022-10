Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En person stiller sig ud i en mudderpøl. Han kigger ned. Så sætter han sig på hug og begynder at pjaske vand på sine slidte sko.

Varmen i luften omkring ham er intens. Voldsom.

38 grader i skyggen. Og spørger man forskellige vejrtjenester, så føles det i virkeligheden som 45 grader i den tørre ørkenvarme.

Vi befinder os i Qatars hovedstad, Doha.

Varmen er ulidelig. Alligevel går hobevis af arbejdere rundt og udfører hårdt, fysisk arbejde i skyggen af Dohas højhuse.

Om få måneder skal landet være centrum for det dyreste og mest kontroversielle VM i fodbold nogensinde.

Man er dog langtfra færdig med at opføre bygninger og promenader, smukkesere landet og gøre sig klar til de mange fodboldstjerner, alverdens medier og millioner af fodboldfans, som indtager den lille, stenrige olienation ved Den arabiske Golf.

Derfor må migrantarbejdere fra lande som Indien, Sri Lanka og Bangladesh i stort antal fortsat knokle i ørkenstatens høje temperaturer.

En migrantarbejder i det centrale Doha forsøger at køle sig ned ved at plaske vand på sine fødder fra en mudderpøl. Temperaturen var over 35 grader i skyggen på tidspunktet. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere En migrantarbejder i det centrale Doha forsøger at køle sig ned ved at plaske vand på sine fødder fra en mudderpøl. Temperaturen var over 35 grader i skyggen på tidspunktet. Foto: Jeppe Elkjær

Som de har gjort i en række år.

For selv om varmen nærmest er uudholdelig, skal Doha og Qatar være færdig til tiden.

Landet skal stå skinnende klart, når VM sparkes i gang 20. november.

Det betyder, at migrantarbejderne i de varmeste timer, hvor temperaturen ofte sniger sig over 40 grader og tit op mod de 50 grader, må søge ly i den til tider sparsomme skygge.

En migrantarbejder søger ly for varmen i skyggen af en lygtepæl ved Education City Stadium i Doha. Her skal Danmark spille ved VM i fodbold. Vis mere En migrantarbejder søger ly for varmen i skyggen af en lygtepæl ved Education City Stadium i Doha. Her skal Danmark spille ved VM i fodbold.

B.T. har på nærmeste hold set, hvordan migrantarbejdere måtte søge skygge midt i dagens voldsomme varme ved de stadioner, Danmark senere på året skal spille i.

Nogle steder er der pauser i de varmeste tidspunkter på dagen.

Andre steder er der sat vandvogne op, hvor migrantarbejderne, der oftest er klædt i heldragter, vanter og tørklæder om hovedet, kan køle sig ned ved at drikke og hælde vand over sig selv.

Men der er også steder, hvor ingen af delene er muligt.

En migrantarbejder i fuld gang med at sætte reklamer op for den kommende VM-slutrunde midt på dagen i Doha. Vis mere En migrantarbejder i fuld gang med at sætte reklamer op for den kommende VM-slutrunde midt på dagen i Doha.

Her skal arbejdet gå stærkt. VM begynder snart.

Og derfor må de køle sig ned ved hjælp af vandet fra mudderpøle i gaderne.

VM i fodbold slår dørene op om under to måneder. Så vidt er mindst 6.500 migrantarbejdere omkommet for at gøre landet klar til en af de største sportsbegivenheder i verden.

Men tallet er formentlig markant højere, når dommerens fløjte lyder 21. november klokken 17 dansk tid.