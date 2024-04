For Charlotte Hjælms voksne søn Kasper er de danske youtube-stjerner nogle af de største, og deres verden kan han få et indblik i hver aften fra sit eget hjem.

Nu er det dog muligt for ham at se et prisshow, showet Simba Prisen, hvor netop stjernerne fra den verden bliver honoreret. Men for at han kan deltage, skal han betale for to billetter.

Charlotte Hjælms søn har nemlig autistiske træk og er synshæmmet, og derfor kan han ikke gå nogen steder alene.

Han har brug for en ledsager.

»Jeg synes, det er forargeligt, at dem, der har brug for ekstra assistance, skal betale to gange,« siger Charlotte Hjælm.

Prisen løber op i knap 2.400 kroner for to gange premium-billetter, der giver sønnen adgang til alle dele af showet. På lige fod med andre voksne.

Simba Prisen bliver afholdt til september i operahuset i København.

De ledsagere, der er tilladt adgang, er fire personer, som skal bistå fire publikummer i kørestol.

»Det er virkelig mange penge for min søn at skulle betale,« siger Charlotte Hjælm.

Hun forklarer, at det med influencerne i særdeleshed er Kaspers egen ting.

Hverken hende eller hendes andre børn interesserer sig for den verden, og derfor er det også vigtigt, at den voksne søn kan komme afsted på egne vilkår uden at være afhængig af sin familie.

Som Kasper har det i dag, er han dog begrænset, hvis ikke der er nogen med ham.

»Han kan ikke gå over vejen, uden der er nogen, der er med ham,« lyder det fra moren.

Charlotte Hjælm er heller ikke den eneste, der har spurgt til ledsagerbillet. Tværtimod, lyder det.

Fra Simba Prisens direktør lyder det, at hvis man gav alle fra publikum, der har brug for ledsagerske, en ekstra billet til personen, ville budgettet slet ikke hænge sammen.

»Vi er tre personer, der knokler for at få det her show på benene, og jeg kan sige det helt ærligt, sidste år gik vi i minus,« siger Mia Marslew, co founder og direktør.

Mia Marslew forklarer, at de ikke har et konkret tal på, hvor mange, der har brug for en ledsagerbillet, men at der har været mange henvendelser. Der er desuden også mange, som giver udtryk for lignende behov på sociale medier.

Forskelsbehandler I ikke, når folk med bestemte former for handicap kan deltage med ledsagere, men andre ikke kan komme uden at betale for en ekstra billet?

»Jo, 100 procent, og jeg må også indrømme, at jeg synes ikke, det er fedt at skulle stå i den her situation og skulle gøre forskel på folk, men vi har været nødt til at sætte en streg et sted,« siger Mia Marslew.

»Dog er vi altid meget lydhøre, og vi vil derfor efter i dag gerne se nærmere på, hvordan vi kan løse denne situation inden for de økonomiske rammer, vi har til rådighed « forklarer hun.