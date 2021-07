Selvom torsdagens vejr kan synes både lidt gråt og koldt, så varer det ikke længe, før du igen kan hoppe i badetøjet og nyde en dag på stranden.

»En stor del af landet er fortsat præget af overskyet vejr. De bedste chancer for at se solen er i Nordjylland,« lyder det fra vagthavende meteorolog ved DMI og fortsætter:

»Det holder dog tørt. Der er ikke noget vand i dem.«

Måske ikke helt det sommervejr, mange havde håbet på – indtil vi når lørdag.

»Lørdag bliver en rigtig god dag til udendørsaktiviteter,« lyder det fra vagthavende meteorolog.

Her ser det ud til at hele landet bliver badet i høj sol, over 25 grader og meget lidt vind. Det er altså en god idé at huske solcremen, hvis man har planer om at bevæge sig udenfor i løbet af dagen.

Solcreme er altid en god idé, men den bliver ikke lige så nødvendig dagene efter. Der ser det nemlig ud til, at det lidt overskyede og måske endda ustadige vejr kommer tilbage.

»Søndag og dele af mandagen vil blive lidt våd,« siger vagthavende.

Der kan opstå lokale regnbyger landet over, og skyerne er tilbage på himlen, så det bliver svært at se solen.