Sommeren er officielt over os.

Eller i hvert fald, så er årets første meteorologiske sommerdag nu i hus.

Det skriver DMI i et opslag på Twitter.

For at det skal betegnes som en sommerdag, så skal temperaturen over 25,0 grader.

Og det skete i dag mellem klokken 15 og 16 ved målestation Landbohøjskolen på Frederiksberg.

Hvis man havde kigget hos bookmakerne, så var det netop også i denne periode, at man regnede med den første sommerdag.

Årets første meteorologiske sommerdag er nu i hus.

Mellem kl. 15 og 16 er der målt 25,1 grad ved målestation Landbohøjskolen på Frederiksberg.

*Meteorologisk sommerdag = over 25,0 grader. https://t.co/OaenQAJQOh — DMI (@dmidk) May 22, 2023

»Vi er så småt begyndt at kigge i kalenderen efter bedre vejr, men der er nu ikke noget, der tyder på, at vi skal finde shorts og solcreme frem lige med det første,« siger oddssætter hos Danske Spil, Peter Emmike Rasmussen, i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Et forsigtigt bud er, at nok, at vi i hvert fald skal over på den anden side af midt i maj, før vi får den første rigtige sommerdag herhjemme.«

Lige nu er det ugerne 20, 21 og 22, der er ‘favoritter’ til at byde på årets første rigtigt varme dag, skrev Danske Spil i pressemeddelelsen.

Den tidligste officielle sommerdag i dansk vejrhistorie var 17. april 1964, hvor termometret kom op på 25,2 grader ved Klosterhede Plantage i det nordlige Jylland.

Den seneste sommerdag faldt så sent som 1. oktober tilbage i 2011 i Sønderjylland.