Det gælder om at være ekstra opmærksom denne morgen, hvis du bevæger dig ud i trafikken.

Der er nemlig både risiko for tæt tåge og for rimglatte veje.

Det oplyser DMI, der af den grund har udsendt et varsel om den tætte tåge eller rimtåge, der er at finde i store dele af landet denne lørdag.

Tågen begyndte allerede fredag at brede sig fra Sydsverige og ned over Sjælland. Nogle steder langs kysten kom sigtbarheden ned under 50 meter.

I varslet fra DMI – som er gældende frem til klokken 10.00 – lyder det derfor, at man forventer, at den tætte tåge eller rimtåge mange steder kan give en sigtbarhed på under 100 meter.

»Den meget ringe sigtbarhed i tæt tåge gør, at man bør bevæge sig ud i trafikken med stor forsigthed, og tag gerne afsted i god tid,« oplyser DMI's vagtchef Klaus Larsen i varslet.

Forventningen er, at tågen begynder at lette i løbet af formiddagstimerne:

»Solen er på denne årstid ganske svag, så derfor kan den tætte tåge ligge over Sjælland langt op af formiddagen. Forventningen er, at den sidste tætte tåge er ovre omkring kl 10. Men derfor kan der sagtes være tåget længere op af dagen,« fortæller Klaus Larsen.