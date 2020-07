10 værelser og et grundareal på 1600 kvadratmeter er bare noget af det, der følger med i prisen på kæmpevilla.

Kærligheden blomstrer for Vild med dans-værtinden og iværksætteren Christiane Schaumburg-Müller og kæresten Daniel Åxman, der har cementeret deres forhold og købt hus for et svimlende beløb i Gentofte.

Det skriver boligsitet Boliga.

Villaen i forstadskommunen, der ligger lidt nord for København, har kostet dem ikke mindre end 31,5 millioner kroner.

Men de får også noget for pengene.

- Parret kan således se frem til at rykke ind i en villa på hele 528 kvadratmeter fordelt på ti værelser - og med et tilhørende grundareal på næsten 1600 kvadratmeter, skriver Boliga.dk.

Ifølge sitet er der tale om et såkaldt mageskifte, hvor parterne i handlen bytter ejendom, og en eventuel værdiforskel betales.

Christiane Schaumburg-Müller har tidligere delt adresse med rapperen L.O.C., som hun dog købte ud af deres fælles villa i Hellerup sidste år.

Med boligkøbet i Gentofte markerer Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman sig med en af de dyreste handler på boligmarkedet i år.

For Daniel Åxman er det dog pebernødder.

Han har tidligere været omtalt i flere medier, da han gennem selskabet Lead Connection Limited købte Asiens dyreste lejlighed - en lejlighed til den nette sum af 430 millioner kroner.

/ritzau/