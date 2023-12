Hun har været 'talk of the town', har været på de flestes læber den seneste uge. Selv politikerne på Christiansborg taler om hende. Om Elvira Pitzner, som i ørkenstaten Dubai er tilbageholdt og anklaget for utroskab.

Men det er langt fra første gang, at den kendte realitystjerne og influencer stjæler mediebilledet.

I dag er hun blevet 26 år. Har 395.000 følgere på det sociale medie Instagram. Kan skrive sangerinde, tøjdesigner, tv-stjerne med mere på sit c.v.

Men da hun var blot 17 år, var det de færreste, der kendte hendes navn. Indtil det landede på avisernes spisesedler og derfra bredte sig som en steppebrand på de sociale medier.

'Har du set hende? 17-årig rigmandsdatter forsvundet og efterlyst' skrev B.T. og kunne citere hendes far for den efterlysning, han lagde på datterens Facebook-side.

'SAVNET SAVNET SAVNET' skrev han med versaler og fortsatte:

'Elvira Pitzner set i går forlade Herlufsholm skole kl. 19.37 meldes savnet. Hvis nogen har set hende eller hørt noget fra hende! RING ellers DEL DEL DEL den så meget I kan!! Vi savner dig! Mvh Hans Elviras far'.

Følte sig presset

Jagten var dog kun ganske kort og intens. For snart viste det sig, at den 17-årige Elvira var hos en veninde i nærheden.

At hun var flygtet fra den prestigefyldte skole, fordi hun ikke følte sig hjemme på den. Følte sig kuppet til at gå der.

»Jeg blev presset til at gå der, og jeg var måske heller ikke selv klar nok i spyttet til at sige, at det her ikke var mig, og at det havde jeg ikke lyst til,« som hun siden beskrev det i DR podcasten 'Ærligt?!'.

At gå sine egne veje – hvor bumlede og usikre de end var og er – har siden været et af Elvira Pitzners kendetegn. Og måske ét, der udspringer af, at hun i den grad var et ønskebarn.

Hendes mor, diamantdronningen Katerina Pitzner, var nemlig så stålsat på at få hende, at hun bad sin eksmand, springrytteren Hans Helmgaard Kristiansen – som hun havde fået datteren Thalia med – om at levere varen, så det kunne lade sig gøre.

'Jeg kunne godt tænke mig et barn til, og jeg synes, det er mest praktisk, at du er faren og med den samme farmor og farmor. Men det er det eneste, jeg er interesseret i. Er du med på den?' som Katerina Pitzner ifølge Her og Nu tidligere har fortalt i podcasten 'Jagten på en ven'.

Det var han. Faderen. Og så kom ønskebarnet til verden.

Mor og ønskedatteren på den røde løber. Foto: Henning Hjorth/Ritzau Scanpix Vis mere Mor og ønskedatteren på den røde løber. Foto: Henning Hjorth/Ritzau Scanpix

I et stort interview med TV 2 har Elvira Pitzner fortalt om sin barndom og opvækst. Om skiftende skoler, hvor hun ikke alene skulle finde sig tilrette, men også tilkæmpe sig nye venner.

Om som teenager i en årrække at bo hos sin farmor og farfar, mens moderen var bosat i Sverige med sin nye mand, som hun fik datteren Ophelia og sønnen Hector med.

Født med en guldske i røven

Det var de år, hvor hun for alvor lærte at køre sit eget liv.

Men også fortalt om at slås med andres fordomme om, at hun – som hun selv udtrykker det – var 'født med en guldske i røven'.

»Mine lommepenge blev eksempelvis taget fra min børneopsparing, og jeg stoppede med at få lommepenge, da jeg var 15 år. Hvis jeg havde brug for flere penge, fik jeg at vide, at jeg skulle ud og tjene dem selv,« som hun fortalte i interviewet.

Men indtil hun som 17-årig stak af fra Herlufsholm, var Elvira Pitzner 'kun' kendt i den danske overklasse.

'Fuck mit liv' var hendes tanke da også, da hendes navn pludselig var på alles læber.

Noget hun dog siden har været nødt til at vænne sig til. Og har valgt at omfavne i en sådan grad, at hun i dag insisterer på at være bedøvende ligeglad med, hvad andre tænker om hende.

For det gør de. Tænker deres.

Siden TV 2s realityserie ‘Diamantfamilien gik i luften tilbage i 2018, har danskerne nemlig fået et ofte råt for usødet indblik i Pitzner-familiens liv.

Hvor ikke mindst Elvira har skilt sig ud med den ene impulsive beslutning efter den anden i stort set alle livets forhold.

Valgte at give slip

Som sidste år udmøntede sig i, at hendes mor fik nok.

Katerina Pitzner følte nemlig at hun brugte enorme ressourcer på at rådgive og guide sin datter. Hvad end det nu handlede om boligkøb, Elviras modefirma eller parforhold.

Alligevel gik datteren sine helt egne veje. Ofte de helt forkerte.

'Du plukker i bedste fald lidt her og der, og dine resultater bliver derefter', som der ifølge TV 2 stod i det lange brev, som Katerina Pitzner valgte at skrive til Elvira.

Men aldrig sendte.

I stedet valgte hun at give slip. Sætte sin datter fri. Til at gå sine egne veje. Sejle i sin egen sø.

Katerina Pitzner med døtrene Thalia og Elvira som hun har den tidligere springrytter Hans Helmgaard Kristiansen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Katerina Pitzner med døtrene Thalia og Elvira som hun har den tidligere springrytter Hans Helmgaard Kristiansen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

På det tidspunkt havde mor og storesøster Thalia året forinden allerede været i Dubai for at prøve at forhindre Elvira i et indgå ægteskab med den iranskfødte bokser Milad Saadati.

'Ud over den åbenlyse bekymring over at et af mine børn i så ung en alder og efter så kort bekendtskab skulle indgå ægteskab, bekymrede det mig også, at det var i et land, hvor jeg ikke kunne overskue konsekvenserne. Efter en del research af lovgivningen på det ægteskabelige område, rejste jeg og hendes søster, grundigt oplyste, ned for at tale med hende', som Katerina Pitzner uddybede i et opslag på Instagram.

En bekymring som var forgæves. For Elvira Pitzner giftede sig med sin Milad. Men glemte at blive skilt, da eventyret var slut.

Så da hun i slutningen af november vendte tilbage til Dubai i selskab med vennen Mortada Haddad valgte eksmanden Milad at melde hende til politiet, anklage hende for utroskab, som under sharia-lovningen er strafbart og kan give op til tre års fængsel.

Foreløbig har eksmandens anklage ført til fængsling, politiefterforskning og fratagelse af pas for den 26-årige influencer, som igen er på alles læber.

Tidligere på ugen fløj Katerina Pitzner til Dubai. Kom sin datter til undsætning.

Og hvad der herfra vil ske med Elvira Pitzner, kan kun fremtiden give svar på.

