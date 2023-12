Sagen om Elvira Pitzner og Mortada Haddad, som lige nu afventer deres retssag i Dubai, får nu politisk opmærksomhed.

Torsdag mødes samtlige af Folketingets partier til debat om afstemning af koranloven. Fra talerstolen greb SF’s gruppeformand og retsordfører, Karina Lorentzen (SF), muligheden for at nævne sagen.

»Lige nu er der en dansk kvinde, der risikerer fængsel for påstået utroskab i Dubai,« siger ordføreren med henvisning til, at mellemøstlige lande som Iran, Pakistan eller Saudi Arabien efter hendes opfattelse ikke ændrer deres love, når Danmark føler sig krænket.

SF er ikke det første parti, som har fået øjnene op for sagen.

Karina Lorentzen Dehnhardt i forbindelse med at Socialistisk Folkeparti afholder pressemøde før partiets sommergruppemøde i Ringsted, mandag den 14. august 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Karina Lorentzen Dehnhardt i forbindelse med at Socialistisk Folkeparti afholder pressemøde før partiets sommergruppemøde i Ringsted, mandag den 14. august 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Tirsdag meldte Dansk Folkeparti sig ind i debatten.

I udenrigsudvalget stillede Peter Kofod (DF) udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M) spørgsmålet om Danmarks rolle i sagen.

»Hvad har regeringen gjort for at få udleveret danskeren Elvira Pitzner fra De Forenede Arabiske Emirater, hvor hun er anholdt og anklaget for utroskab og risikerer flere års fængsel,« lyder spørgsmålet.

Det er ifølge partiet ikke nok, at Udenrigsministeriet kun deklarerer om faren ved at rejse til De Forenede Arabiske Emirater. De kræver, at Udenrigsministeriet gør meget mere, fortæller Anders Vistisen (DF) til Ekstra Bladet.

Elvira Pitzner-sagen kort Fredag den 1. december blev Elvira Pitzner anholdt i Dubai sammen med iværksætteren Mortada Haddad for utroskab, da Pitzner stadig er islamisk gift med ekskæresten Milad Saadati. Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven. I De Forenede Arabiske Emirater betyder det, at man under artikel 356 kan anklages og dømmes for utroskab. Milad Saadati fortalte, at han selv havde anmeldt hende. Lørdag aften blev de igen løsladt, men myndighederne konfiskerede deres pas.

»Vi kræver, at Udenrigsministeriet handler på sagen. De har en passiv tilgang til danskere, der kommer i klemme i udlandet. Denne sag har en anden karakter, for det, Elvira er anklaget og bliver tilbageholdt for, er fuldstændig uden for skiven af, hvad der er kriminaliseret i Danmark,« siger Anders Vistisen.

Fordi sagen bygger på islamisk retsopfattelse mener Vistisen, at udenrigsministeren skal lægge et større diplomatisk pres på ørkenstaten.

Han uddyber, at man fra dansk side skal sende et klart signal om, at man ikke kan lave aftaler med Danmark, hvis det er sådan emiratet behandler deres turister.

Til mediet afviser Lars Løkke Rasmussen (M) kritikken, med henvisning til, at det for nylig er lykkedes udenrigsministeriet at få udleveret svindeltiltalte Sanjay Shah.

Lars Løkke Rasmussen fastholder, at udenrigsministeriet ikke kan kommentere på en personsag.