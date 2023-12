En dansker er blevet tilbageholdt i ørkenstaten Dubai. Det bekræfter Udenrigsministeriet over for B.T.

Bekræftelsen kommer i forlængelse af, at den kendte realitydeltager Elvira Pitzner under et ferieophold ifølge hendes mor er blevet afhørt af politiet efter af sin ekskæreste at være blevet anmeldt for utroskab og tyveri.

Udenrigsministeriet kan ikke oplyse, om den tilbageholdte person er identisk med Pitzner-datteren, men skriver en i kommentar:

»Udenrigsministeriet har kendskab til tilbageholdelse af dansk statsborger i Dubai. Udenrigsministeriet yder konsulær bistand.«

»Da der er tale om en personsag, har Udenrigsministeriet tavshedspligt og kan derfor ikke give yderligere oplysninger.«

Lørdag aften gik Katerina Pitzner på Instagram med en kommentar til historien, som både B.T. og Ekstra Bladet bragte samme aften.

»Jeg kan bekræfte, at min datter Elvira har været afhørt af politiet under et ferieophold i Dubai.«

»Sagen bunder i anklager fra hendes ekskæreste, der bor i Dubai, og den handler om kulturelle forskelle og opfattelser i et land, hvor der er andre regler for kvinders rettigheder end i Danmark,« skrev hun blandt andet.

Læs også Elvira Pitzner anholdt og afhørt i Dubai

Senere lørdag aften skulle Elvira Pitzner så være blevet løsladt fra arresten i Dubai ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Oplysningerne stammer ifølge mediet fra en anonym kilde tæt på Elvira Pitzner. En person, hvis identitet mediet er bekendt med.

Ifølge den unavngivne kilde er det lykkedes for personer tæt på Elvira Pitzner at sørge for hendes løsladelse ved hjælp af juridisk bistand.

Trods løsladelse kan Elvira Pitzner dog ikke umiddelbart rejse hjem til Danmark.

Elvira Pitzner med ekskæresten – og ægtemanden – Milad Saadati, dengang de stadig var et par. Foto: Lykke Buhl Pedersen Vis mere Elvira Pitzner med ekskæresten – og ægtemanden – Milad Saadati, dengang de stadig var et par. Foto: Lykke Buhl Pedersen

Afrejsen skal ifølge Ekstra Bladets oplysninger være forhindret af, at myndighederne i Dubai har inddraget hendes pas. Dette, mens den 26-årige kvinde afventer at komme for en dommer, som skal tage stilling til sagen, der er udløst af en anmeldelse fra ekskæresten Milad Saadati.

B.T. har tidligere talt med Milad Saadati, der beskriver, at han har anmeldt den danske kvinde for tyveri og utroskab. B.T. har set dokumentation for anmeldelsen samt fået bekræftet af politiet i Dubai, at sagen efterforskes.

Ifølge Milad Saadati selv er han gået til politiet, fordi han og Elvira Pitzner stadig skal være islamisk gift. B.T. har set ægteskabskontrakten mellem de to parter, der er underskrevet i 2021.

Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven, som forbyder utroskab. Også kaldet zina.

Elvira Pitzners ekskæreste har anmeldt hende for brud på sharialoven. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Elvira Pitzners ekskæreste har anmeldt hende for brud på sharialoven. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Ritzau Scanpix

Og zina er ikke noget, man skal spøge med, spørger man islamforsker ved Lund Universitet Jesper Petersen.

Ifølge ham betragtes det i Dubai som en alvorlig forbrydelse at have sex udenfor ægteskabet.

»Zina er en alvorlig forbrydelse, og i Dubai straffes det med minimum et års fængsel og op til tre år, efterfulgt af en deportering.«

B.T. har tidligere fået adgang til dokumenter fra sagen, der både indeholder navnet på den lokale anklager og beskriver, at Elvira Pitzner er anholdt og skal for en dommer. Dette skal ifølge dokumenterne ske syv dage efter anholdelsen.

Mortada Haddad er selvstændig og har sit eget succesfulde datingimperium Vis mere Mortada Haddad er selvstændig og har sit eget succesfulde datingimperium

Foruden Elvira Pitzner skal også iværksætteren Mortada Haddad være blevet afhørt i sagen. Det er uvist, om Mortada Haddad også skal være løsladt.

B.T. har de seneste dage løbende forsøgt at få en kommentar fra mor Katerina Pitzner, søster Thalia Pitzner samt Mortada Haddads familie om sagen.

Det har ikke været muligt.

Ligeledes har B.T. forgæves forsøgt at få en kommentar fra politiet i Dubai.