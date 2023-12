Katerina Pitzner har tidligere ikke ønsket at udtale sig om sin datter Elvira Pitzners anholdelse i Dubai.

»Al min fokus går lige nu på at få Elvira hjem, så jeg har ikke mulighed for at svare på de mange henvendelser. Håber på forståelse,« er det eneste svar, B.T. trods gentagende henvendelser har fået fra diamanthandleren.

Men nu åbner Elvira Pitzners mor op om, at datteren desværre har været 'naiv og alt for godtroende' i sagen, hvor hun for nuværende er tilbageholdt i Dubai efter anklager om utroskab fra hendes ekskæreste – og angivelige ægtemand – Milad Sadaati.

'Flere har nok set Elviras ekskæreste ytre sig med en række grove beskyldninger især på de sociale medier og i diverse nationale medier. Pressen har herefter søgt »Elviras side af sagen«, for at give hende muligheden for at forsvare sig. Men denne kamp bør hverken foregå i medierne eller på de sociale medier,' skriver Katerina Pitzner.

Elvira Pitzner med ekskæresten – og ægtemanden – Milad Saadati, dengang de stadig var et par. Foto: Privat Vis mere Elvira Pitzner med ekskæresten – og ægtemanden – Milad Saadati, dengang de stadig var et par. Foto: Privat

Det var fredag 1. december, at den 26-årige realitypersonlighed Elvira Pitzner og iværksætteren Mortada Haddad blev anholdt af politiet i Dubai.

Ekskæresten og ægtemanden Milad Saadati har forklaret til B.T., at han har anmeldt dem for utroskab, og B.T. har set dokumentation for, at politiet efterforsker hans anmeldelse, hvor det også fremgår, at Elvira og Mortada tilbageholdes indtil torsdag.

Elvira Pitzner og Mortada Haddad skulle være blevet løsladt lørdag, men have fået frataget deres pas, mens de afventer en mulig retssag.

'Har Elvira ikke været ret naiv? Jo, naiv og alt for godtroende. Tro mig, den byrde lever hun med hver eneste dag for tiden. Men det må være tydeligt for enhver, at dette ikke handler om at håndhæve et ægteskab, men om noget helt andet,' skriver Katerina Pitzner nu.

Katarina Pitzner med to af sine døtre, Thalia og Elvira Pitzner, omkring sig. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Katarina Pitzner med to af sine døtre, Thalia og Elvira Pitzner, omkring sig. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Katerina Pitzner har tidligere kun bekræftet, at det var den 36-årige iranske bokser Milad Sadaati, der havde anmeldt sin ekskæreste Elvira, som blev afhørt af politiet i Dubai.

I det Instagram-opslag forklarede Katerina Pitzner ligeledes, at sagen 'handler om kulturelle forskelle', samt at familien ikke havde yderligere kommentarer.

Men nu forklarer Katerina Pitzner i sit nye opslag, at hendes datters side af sagen er 'temmelig kedelig'.

'Elvira ville ham ganske enkelt ikke mere og er siden kommet videre i sit liv. End of story!' skriver Katerina Pitzner.

'Jeg håber og sætter min lid til, at den lovgivende magt – også i en anden kultur end vores – kan skelne mellem retfærdighed og det kaos som formodet jalousi og afmagt kan fremtvinge,' slutter Katerina Pitzner sit opslag.

Se det herunder: