Forretningskvinden Katerina Pitzner kæmper for at få datteren Elvira Pitzner hjem, siger hun til Ekstra Bladet. Datteren er anklaget for utroskab i emiratet.

Den danske reality- og mediepersonlighed Elvira Pitzner venter fortsat på det videre forløb i Dubai, hvor hun af sin ekskæreste, den iranske bokser Milad Saadati, er anklaget for utroskab.

Nu er hendes mor, forretningskvinden Katerina Pitzner, rejst til emiratet og er blevet genforenet med Elvira Pitzner.

Det fremgår af en story - et kort, tidsbegrænset klip - på det sociale medie Instagram. Her ses mor og datter omfavne hinanden. På billedet er der tilføjet en emoji af et hjerte med bandage omkring.

Katerina Pitzner bekræfter kortfattet over for Ekstra Bladet, at hun er blevet genforenet med sin datter.

- Al min fokus går lige nu på at få Elvira hjem, skriver hun til avisen.

Ifølge B.T. efterforsker politiet Milad Saadatis anmeldelse. Imens er hendes pas inddraget, således at hun ikke kan forlade emiratet.

Avisen har tidligere set dokumentation for, at Milad Saadati og Elvira Pitzner blev islamisk gift i 2021.

Det forhenværende par boede sammen i Dubai frem til sommer, hvor forholdet sluttede.

Hun rejste for nylig på ferie til Dubai, hvor hun blev anholdt sammen med iværksætteren Mortada Haddad.

Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven. I De Forenede Arabiske Emirater betyder det, at man under artikel 356 kan anklages og dømmes for utroskab.

Thomas Friis Nielsen, som driver et advokatfirma i emiratet, har tidligere forklaret til TV 2, at anklagemyndigheden skal kunne bevise, at der har været tale om et fysisk forhold.

Foruden utroskab har Milad Saadati også hævdet, at han har anmeldt Elvira Pitzner for tyveri.

Katerina Pitzner har på vegne af Elvira Pitzner benægtet alle beskyldninger.

- I al sin banalitet er sagen et udtryk for, hvad der kan ske, når et forhold ikke slutter i enighed. Lige nu betaler Elvira prisen i den sammenhæng, skrev hun i et længere opslag på Instagram.

Katerina Pitzner tilføjede, at hun håber og sætter sin lid til, at den lovgivende magt - også i en anden kultur - kan skelne "mellem retfærdighed og det kaos, som formodet jalousi og afmagt kan fremtvinge".

- Men har Elvira ikke været ret naiv? Jo, naiv og alt for godtroende. Tro mig, den byrde lever hun med hver eneste dag for tiden. Men det må være tydeligt for enhver, at dette ikke handler om at håndhæve et ægteskab, men om noget helt andet, skrev Katerina Pitzner.

Milad Saadati har afvist, at det drejer sig om jalousi, og at hans motiv er retfærdighed.

Udenrigsministeriet har kendskab til tilbageholdelse af en dansk statsborger i Dubai og yder konsulær bistand, skriver Ekstra Bladet.

Da der er tale om en personsag, har Udenrigsministeriet tavshedspligt og kan derfor ikke give yderligere oplysninger, har ministeriets pressevagt oplyst til avisen.

Elvira Pitzner er blandt andet kendt fra TV 2's dokumentarserie om Pitzner-familien, "Diamantfamilien", og sit eget selvbetitlede program, "Bare Elvira", på streamingtjenesten discovery+. Derudover har den 26-årige kendis medvirket i en række realityshows.

