I 1980'erne lod tidligere amerikansk efterretningsansat tusindvis af dokumenter passere fra USA til Israel.

66-årige Jonathan Pollard, der i 1985 blev fængslet i USA for at spionere for Israel, har fredag fået lov til at rejse til Israel.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Pollard var efterretningsanalytiker for den amerikanske regering i 1980'erne, og her forsynede han Israel med tophemmelige dokumenter og oplysninger.

Han blev i 2015 løsladt, under betingelse af at han i fem år ville opholde sig i USA.

Den prøvetid er nu udløbet, oplyser USA's justitsministerium.

- Efter en gennemgang af Pollards sag har kommissionen for prøveløsladelser fundet, at der ikke er beviser for, at han sandsynligvis vil bryde loven, skriver USA's justitsministerium ifølge AFP i en meddelelse.

Pollard, der er jødisk, overleverede ifølge nyhedsbureauet tusindvis af vigtige dokumenter til Israel i sin tid som efterretningsanalytiker.

Efter sin fængsling fik han i 1995 israelsk statsborgerskab og sagde, at han ville flytte dertil, når det var muligt.

At udlevere hemmeligstemplede dokumenter til en fremmed regering anses som en af de alvorligste forbrydelser, man kan begå som regeringsansat

Det er tidligere i amerikansk historie blevet straffet med døden.

/ritzau/