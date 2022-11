Lyt til artiklen

Der er en gigantisk lottogevinst på vej til vinderen af den amerikanske jackpot, Powerball.

Vinderen løber nemlig med en gevinst på hele 12 milliarder kroner.

Det er den største gevinst nogensinde, skriver CNBC.

Men det er før skatten er betalt.

Hvis vinderen ikke vælger at dele gevinsten op i mindre dele, og i stedet vælger at få hele gevinsten udbetalt på én gang, skal godt halvdelen – altså cirka 6 milliarder – betales i skat.

»Vi er vidne til verdenshistorie med en jackpot på 12 milliarder kroner. Hvad der også er spændende er, at der allerede i dette løb er skabt millioner af vindere, inklusiv næsten 100 spillere, der har vundet en præmie på 7 millioner kroner eller derover,« fortæller Drew Svitko, Pennsylvania Lottery Executive Director i en pressemeddelelse, som NBC er i besiddelse af.

Men Drew Svitko råder dog folk til at spille ansvarligt.

»Vi vil minde folk om, at det kun kræver en billet at vinde. Vær sød at spil forsvarligt.«

Det koster 2 dollar – Cirka 15 kroner – pr. billet.