Hans mål er at ligne et rumvæsen, og han er godt på vej.

Men et så særpræget udseende giver imidlertid også udfordringer i dagligdagen for manden bag det usædvanlige look.

33-årige Anthony Loffredo, som kalder sig selv 'Black Alien' fortæller således, at han ikke kan være i fred, når han er ude.

Især på restauranter.

»Nogle gange siger tjenerne, at jeg ikke må sidde på udeserveringen,« siger Anthony Loffredo således ifølge dagbladet.no et interview med Lad Bible.

Anthony Loffredo har ved tidligere lejligheder fortalt om, hvordan han ikke følte sig hjemme i sin oprindelige krop.

Franskmanden, som har 1,2 millioner følgere på Instagram, har derfor fået fjernet både ører, næsebor, den øverste del af sin overlæbe samt flere fingre undervejs i sin forvandling.

Derudover har han fået splittet sin tunge i to.

Og måske er han ikke færdig med kropsændringerne. Han overvejer nemlig nu at få amputeret det ene ben.

»Det er en vanskelig beslutning, for mit ben er helt fint. En amputation er et stort skridt,« siger Anthony Loffredo.