Mens skorstenen på det tidligere Amagerforbrænding blev lagt ned i al hemmelighed, gik de mere offensivt til værks i Skotland.

Den ikoniske skorsten på det sidste kulfyrede kraftværk, Longannet Power Station, blev sendt til jorden i en kæmpemæssig støvsky, da Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, trykkede på knappen.

Med 700 kg sprængstof blev den 183 meter høje skorsten sprængt til noget, der lignede atomer, og efter mere end 50 år, som et vartegn for Longannet, var det slut. Det skriver Sky News.

Værket i Longannet ved Fife producerede energi som Skotlands sidste kulfyrede kraftværk, indtil det blev lukket i 2016. Men dets ikoniske skorsten blev stående – som den største fritstående struktur i landet.

Med kæmpemæssige lyskegler på skorstenen blev forandringerne i den globale temperatur fra 1850 til 2020 vist. Foto: Scottish Power

Skotland har ikke brugt kul, siden værket blev lukket. Nu genererer Scottish Power 100 procent grøn energi ved hjælp af vindmøller og solcellefarme.

»Vores målsætning er at generere 50 procent af al vor energi fra vedvarende kilder i år 2030,« sagde Nicola Sturgeon, da hun trykkede på knappen i Longannet.

»Væksten i disse sektorer over det næste årti vil være transformerende for Skotland,« udtalte Sturgeon.

Værket begyndte at producere el baseret på kul i 1970. Ifølge Scottish Power var værket i Longannet det største kulfyrede kraftværk i Europa, da det blev bygget.

Det var helt sikkert det største i Skotland, frem til det lukkede 31. marts 2016,

Kul er det mest forurenende fossile brændstof. At udfase brugen af det er et væsentligt skridt, der er nødvendigt for at tackle klimaforandringerne.

Scottish Power satte for øvrigt lys på skorstenen, inden den blev spængt væk. Med farvende striber blev forandringerne i den globale temperatur illustreret fra år 1850 til år 2020.