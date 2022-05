Børn og ældre kravler ud gennem murbrokker.

Det ser voldsomt ud, men det er faktisk en glædens dag for dem. Deres bønner er blevet hørt.

De seneste dage er det lykkedes Ukraine at evakuere adskillige civile fra det 11 kvadratkilometer enorme Azovstal-stålværk ved Mariupol.

»Da vi kom ud af stålværket blændede solen os. Der sad vores militær. De sagde, at vi ikke længere skulle være bekymrede,« fortæller Nadia, som netop er ankommet til den ukrainske by Zaporizjzja.

Du kan se de civile ukrainere blive reddet fra murbrokkerne i videoen over artiklen.

Mariupol er besat af russerne, og selve stålværket er omringet. Stedet har i ugevis været under et jerngreb af russerne, for sammen med de mange civile gemmer det tusindvis af ukrainske soldater fra Azov-regimentet.

Nu er det så lykkedes FN og Røde Kors at forhandle en sikker korridor til evakueringen af civile.

Tirsdag meldte den ukrainske præsident ud, at 157 personer var blevet evakueret fra stålværket til den ukrainske by Zaporizjzja.

I dag meldes der om flere busser på vej mod sikkerhed.