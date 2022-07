Lyt til artiklen

Boligpriserne i København har i lang tid overgået sig selv måned efter måned.

Men synes man, at det er dyrt at bo i Danmarks hovedstad, vil man næsten ikke tro sine egne øjne, når man ser priserne i Norges.

Søndag aften blev en 14 kvadratmeter stor studielejlighed på Majorstuen i Oslo solgt for 3,2 millioner norske kroner. Det svarer til 2,3 millioner danske kroner og giver en kvadratmeterpris på lidt over 167 tusinde kroner.

Ejendomsmægler Anders Wekre i EIE solgte lejligheden og fortæller til det norske medie E24, at 2022 har skilt sig ud som et særligt år med et meget lavt udbud af lejligheder i Oslo.

»Vi ser generelt i Oslo, at priserne er presset i vejret, og at det er hårdere end nogensinde før at komme ind på boligmarkedet. Der er et særligt lavt udbud af de allermindste lejligheder og priserne på disse boliger er presset meget op.«

Den norske mægler kalder boligmarkedet for »presset« og 2022 for »et særligt år,« fordi der er så få lejligheder på markedet.

Også i Danmark kan 2022 blive et anderledes år.

Onsdag skrev B.T. at der i øjeblikket er ved at ske et markant fald i antallet af solgte boliger i Danmark og at de første prisfald har meldt deres ankomst rundt omkring på boligmarkedet.

I københavnsområdet har det blandt andet ført til, at den såkaldte nedtagningsprocent – hvor man ser på, hvor mange boliger der er kommet af markedet, holdt op imod hvor mange boliger der bliver udbudt – er faldet drastisk.